El petróleo Brent cae por debajo de los US$97 pese a la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

Los precios del petróleo se han mantenido volátiles debido al conflicto en Medio Oriente. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios internacionales del petróleo retrocedieron este viernes después de superar temporalmente la barrera de los 100 dólares por barril, en medio de una jornada marcada por nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y por las amenazas contra dos de las principales rutas marítimas utilizadas para transportar energía.

El crudo Brent, de referencia para Europa, cayó más de un 3 % y se situó alrededor de los 96.70 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, descendió hasta unos 89.04 dólares.

Pese a la caída, el Brent todavía se encaminaba a terminar la semana con un aumento cercano al 9.7 %, mientras que el WTI acumulaba una subida aproximada del 8 %, según datos del mercado citados por Reuters.

La reducción registrada este viernes representa una corrección después de las fuertes alzas de la jornada anterior, cuando el Brent superó los 100 dólares por primera vez desde mayo. Los inversionistas reaccionaron entonces a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros saudíes en el mar Rojo y al temor de que el conflicto límite el transporte mundial de crudo.

Aunque las amenazas han elevado los precios y los costos de los seguros marítimos, los datos disponibles no muestran todavía un bloqueo completo del estrecho de Ormuz ni del paso de Bab el-Mandeb, dos corredores fundamentales para el comercio energético mundial.

Nuevos ataques entre Washington y Teherán

La volatilidad petrolera coincidió con la decimotercera noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en Irán.

El Comando Central de Estados Unidos informó que la última ofensiva estuvo dirigida contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, instalaciones de vigilancia costera y capacidades marítimas iraníes.

Las autoridades iraníes, por su parte, afirmaron haber respondido con drones contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Jordania. Según la versión difundida por el Ejército de Irán, los objetivos incluían depósitos de combustible, almacenes de equipos, hangares y áreas utilizadas para alojar personal militar.

Estas informaciones fueron divulgadas por medios estatales iraníes, pero no se habían presentado verificaciones independientes sobre los daños o posibles víctimas.

La Guardia Revolucionaria iraní también advirtió a la población de los países donde hay tropas estadounidenses que se mantenga alejada de las bases e instalaciones militares, una declaración que aumenta la preocupación por la posibilidad de que el enfrentamiento se extienda a otros territorios de Medio Oriente.

Preocupación por la navegación

El riesgo para el mercado energético también se concentra en el mar Rojo, donde los hutíes, aliados de Irán, afirmaron haber atacado petroleros saudíes.

Las autoridades saudíes confirmaron que el buque Encelia fue alcanzado y sufrió un incendio en la proa. La tripulación resultó ilesa y se adoptaron medidas para evitar daños ambientales. No pudo verificarse de manera independiente la afirmación de los hutíes de que un segundo petrolero también fue impactado.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, condenó los ataques y advirtió que ponen en peligro a los marineros, el medioambiente y la estabilidad de las cadenas mundiales de suministro.

Domínguez recordó que los trabajadores marítimos son civiles y pidió a las compañías navieras evaluar cuidadosamente los riesgos antes de enviar embarcaciones a las zonas afectadas.

En el estrecho de Ormuz, el tránsito de petroleros permanece limitado. Datos de la consultora Kpler indicaron que el New Giant, cargado con dos millones de barriles de petróleo iraquí, logró salir del paso marítimo con destino a China. Otros barcos han sido desviados hacia rutas más largas para evitar las áreas de mayor riesgo.

La Organización Marítima Internacional ha estimado que cerca de 6,000 marineros permanecen varados en embarcaciones que no pueden abandonar de manera segura el golfo Pérsico desde el inicio de la crisis.