Por cada hora transcurrida en 2025, las EDE recibieron 93 quejas por avería

Entre las causas de avería figuran la rotura de postes por accidentes. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La palabra avería y el subsector de la distribución eléctrica pública parecen estar muy vinculadas. La interrupción en el servicio energético que deben brindan las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE), producto de fallas técnicas y no técnicas, como árboles y ramas sobre las líneas o sobrecarga de los circuitos, es una constante que enfrentan los clientes, a juzgar por las estadísticas.

El 2025 dejó como resultado que por cada hora transcurrida las tres EDE recibieran, en promedio, 93 reportes de avería por parte de sus usuarios, un número que lleva un ritmo de ser superado este año, luego de que la cantidad de fallos en al menos dos de las distribuidoras experimentara un incremento durante el primer semestre con relación a ese mismo período del año anterior.

Entre enero del año pasado y junio de 2026, las EDE totalizaron casi 1.2 millones de averías, una cifra que puede ser aún mayor, debido a que Edenorte solo remitió su estadística correspondiente al 2025, excluyendo las del primer semestre de este año, y que además refleja la vulnerabilidad del servicio para los 2.9 millones de clientes facturados que tenían esas empresas hasta abril de este año.

En el caso de Edenorte, aunque sus registros establecen que algunas de las quejas reportadas por los clientes se lograron resolver en segundos o minutos, otras tardaron horas e incluso hasta un día completo para ser solucionadas.

Los casos por distribuidora

Edeeste es la que mayor cantidad de fallas registró entre enero de 2025 y junio de este año. Sus usuarios reportaron 539,709 averías en los últimos 18 meses, lo que representa 29,984 cada mes o 988 por día.

Solo en el primer semestre de este año, la distribuidora reportó 174,542 quejas, una cifra que ya supera las 159,645 de igual período de 2025, equivalente a un aumento de un 9.3 %.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este cita la falta de energía (sin especificar motivo), los niveles de tensión, el riesgo de vida y probable defecto o falla entre los principales tipos de avería bajo su zona de concesión, siendo Santo Domingo y el Distrito Nacional las demarcaciones que mayor volumen de quejas presentan.

En caso de Edesur, registró 342,455 averías durante todo el año pasado y 196,331 en los primeros seis meses de 2026, totalizando 538,786, una cantidad que, en términos promedio, implica 29,932 fallas cada mes, equivalente a 987 por día.

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Santo Domingo (29.6 %), el Distrito Nacional (28.4 %) y San Cristóbal (16.8 %) son las áreas bajo responsabilidad de esa compañía que mayor número de quejas presentaron durante 2025, una tendencia que se mantuvo entre enero y junio de este año, de acuerdo con sus registros.

Las averías en el área de responsabilidad de Edesur son producto de deterioro, sobrecarga, falso contacto, conector defectuoso, entre otras.

Los clientes de La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, aunque en menor cantidad, también enfrentaron durante 2025 averías en el servicio. Desde "disparo desconocido", árboles y ramas sobre línea, disparo de línea de transmisión, déficit de generación, baja frecuencia, entre otras, forman parte de los fallos reportados.

El año pasado esa compañía registró 110,449 reportes de averías, una cifra que la ubica muy por debajo de sus dos homólogas, con solo 302, en promedio, por cada día.

Inversiones

Edesur anunció ayer jueves el inicio de los trabajos del Programa de Recuperación de Polígonos, una iniciativa de rehabilitación y expansión de redes energía que abarcará las 11 provincias de su área de concesión.

De acuerdo con lo informado, el plan, que tiene prevista una inversión superior a los 1,907 millones de pesos, procura optimizar el servicio de energía eléctrica y garantizar la sostenibilidad operativa de la empresa, según informó la compañía en un comunicado de prensa.