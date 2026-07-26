×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
precios petróleo caída
precios petróleo caída

El petróleo cae más de un 5% ante renovadas esperanzas de acuerdo entre EE. UU. e Irán

La falta de ataques estadounidenses en Irán durante dos noches consecutivas genera alivio entre los inversores y afecta los precios del petróleo

    Expandir imagen
    El petróleo cae más de un 5% ante renovadas esperanzas de acuerdo entre EE. UU. e Irán
    El petróleo se desploma más de un 5 % por expectativas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del petróleo registran una fuerte caída este lunes en la apertura de los mercados asiáticos, mientras los inversores se muestran aliviados tras dos noches consecutivas sin ataques estadounidenses en Irán, lo que deja la puerta abierta a nuevas negociaciones.

    El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, cedía un 5.58% hasta 91.38 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, retrocedía un 5.46% hasta 84.43 dólares.

    Según el embajador de Washington ante la ONU, Mike Waltz, Donald Trump está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán.

    RELACIONADAS

    En declaraciones a medios estadounidenses, Waltz afirmó que las conversaciones continúan, al tiempo que subrayó que el jefe de Estado no ha renunciado a la nueva escalada con la que ha amenazado a la República Islámica.

    Situación actual

    Tras dos semanas de bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos en Irán, no se ha registrado ningún nuevo ataque desde la noche del viernes.

    El mercado refleja la esperanza de una tregua que permita el regreso de la navegación en el estrecho de Ormuz, hoy prácticamente bloqueado y bajo control iraní.

    Este paso estratégico permite habitualmente el transporte de una quinta parte del petróleo y del gas licuado que se consume diariamente en el mundo.

    Impacto económico

    Un segundo foco de inquietud se ha sumado en el mercado con el bloqueo marítimo de los puertos saudíes, decidido por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán.

    El protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio por Washington y Teherán había permitido que los precios se desplomaran, con el Brent cotizándose entonces apenas por encima de los 70 dólares.

    El aumento de la tensión en julio provocó un nuevo estallido de los precios.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.