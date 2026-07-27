Demanda eléctrica del país marca nuevo histórico con 4,203 MW abastecidos

La alta demanda podría mantenerse durante el resto de julio y en los meses de agosto y septiembre, de acuerdo al ministro Joel Santos. ( FUENTE EXTERNA )

La demanda eléctrica nacional alcanzó este lunes un nuevo máximo histórico al registrar 4,203 megavatios (MW) de potencia instantánea abastecida a las 8:56 de la noche, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El funcionario aseguró que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) respondió plenamente al incremento del consumo y destacó que se trata del cuarto récord consecutivo registrado durante julio.

A través de una publicación en la red social X, Santos explicó que era previsible que el sistema continuara alcanzando nuevos picos de demanda debido a las altas temperaturas propias del verano, el mayor uso de equipos de climatización y el dinamismo de la actividad económica.

Indicó que esta tendencia podría mantenerse durante el resto de julio y en los meses de agosto y septiembre, cuando tradicionalmente aumenta el consumo de electricidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/la-demanda-electrica-vuelve-a-romper-record-con-419526-megativios-423b047b.jpeg Joel Santos, ministro de Energía y Minas. (FUENTE EXTERNA)

El nuevo registro supera el máximo de 4,195.26 MW alcanzado el pasado 23 de julio. Antes de esa cifra, el sistema había establecido otros récords de 4,166.52 MW, el 16 de julio, y de 4,185.11 MW, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la demanda energética.

Santos atribuyó la capacidad del sistema para responder a estos niveles de consumo al fortalecimiento de la generación eléctrica en el país, impulsado por las inversiones realizadas en los últimos años para ampliar y diversificar la matriz energética nacional.