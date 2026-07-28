Demanda eléctrica del país registra este martes otro máximo histórico, con 4,277 MW abastecidos
El ministro Joel Santos dijo que se prevé que durante las próximas semanas continúen nuevos picos de demanda
Por segundo día consecutivo, la demanda eléctrica nacional alcanzó un máximo histórico. Este martes, a las 8:36 de la noche, se registró una potencia instantánea de 4,277 megavatios (MW).
Joel Santos, ministro de Energía y Minas, aseguró, a través de su cuenta X, que el nuevo récord supera en 74 MW la marca registrada ayer lunes, cuando el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alcanzó los 4,203 MW en medio del incremento del consumo.
Factores del aumento
Santos resaltó que el país mantiene una tendencia de crecimiento en la demanda eléctrica y atribuyó este comportamiento al sostenido aumento del consumo.
- El titular de Energía y Minas explicó que estos incrementos responden, entre otros factores, a las altas temperaturas, el dinamismo de la actividad económica y la mayor electrificación de los hogares y de los sectores productivos.
Asimismo, indicó que se prevé que durante las próximas semanas continúen registrándose nuevos picos de demanda.