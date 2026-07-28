Demanda eléctrica del país registra este martes otro máximo histórico, con 4,277 MW abastecidos

Técnico trabaja en medidores eléctricos ( FUENTE EXTERNA )

Por segundo día consecutivo, la demanda eléctrica nacional alcanzó un máximo histórico. Este martes, a las 8:36 de la noche, se registró una potencia instantánea de 4,277 megavatios (MW).

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, aseguró, a través de su cuenta X, que el nuevo récord supera en 74 MW la marca registrada ayer lunes, cuando el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alcanzó los 4,203 MW en medio del incremento del consumo.

Factores del aumento

Santos resaltó que el país mantiene una tendencia de crecimiento en la demanda eléctrica y atribuyó este comportamiento al sostenido aumento del consumo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/screenshot-2026-07-28-214730-cf2de26e.png Publicación en X del ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (FUENTE EXTERNA)

El titular de Energía y Minas explicó que estos incrementos responden, entre otros factores, a las altas temperaturas, el dinamismo de la actividad económica y la mayor electrificación de los hogares y de los sectores productivos.

Asimismo, indicó que se prevé que durante las próximas semanas continúen registrándose nuevos picos de demanda.

Leer más Demanda eléctrica del país marca nuevo histórico con 4,203 MW abastecidos