×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Edesur
Edesur

Edesur normaliza 241,000 clientes durante el primer semestre

Medida forma parte de su estrategia para eficientizar el servicio, reducir las pérdidas eléctricas y combatir el fraude eléctrico

    Expandir imagen
    Edesur normaliza 241,000 clientes durante el primer semestre
    Técnicos de Edesur trabajan en una instalación eléctrica. (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) normalizó 241,000 clientes durante el primer semestre de 2026, como parte de su estrategia para eficientizar el servicio, reducir las pérdidas eléctricas y combatir el fraude eléctrico.

    • Las normalizaciones figuran en las 318,211 acciones que ejecutó la distribuidora entre enero y junio de este año, que incluyeron adecuaciones de suministros, desmantelamientos, cambios de medidores y eliminaciones de conexiones directas.

    Un total de 227,147 clientes residenciales y 13,984 clientes prepago tenían conexiones ilegales, detectadas durante las intervenciones en terreno, según informó la empresa mediante nota de prensa. 

    Desmantelamientos

    Edesur, además, ejecutó 20,551 desmantelamientos, 10,560 eliminaciones de conexiones directas y cambió 35,573 medidores, contribuyendo así a la transparencia en el suministro. 

    También, como parte de su estrategia de regularización del servicio, la compañía logró captar 10,396 clientes en el período referido.

    Con estas acciones, Edesur Dominicana reafirma su compromiso con la reducción de las pérdidas eléctricas, la regularización del servicio y el fortalecimiento del sistema eléctrico para garantizar su sostenibilidad.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.