Edesur normaliza 241,000 clientes durante el primer semestre

Técnicos de Edesur trabajan en una instalación eléctrica. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) normalizó 241,000 clientes durante el primer semestre de 2026, como parte de su estrategia para eficientizar el servicio, reducir las pérdidas eléctricas y combatir el fraude eléctrico.

Las normalizaciones figuran en las 318,211 acciones que ejecutó la distribuidora entre enero y junio de este año, que incluyeron adecuaciones de suministros, desmantelamientos, cambios de medidores y eliminaciones de conexiones directas.

Un total de 227,147 clientes residenciales y 13,984 clientes prepago tenían conexiones ilegales, detectadas durante las intervenciones en terreno, según informó la empresa mediante nota de prensa.

Desmantelamientos

Edesur, además, ejecutó 20,551 desmantelamientos, 10,560 eliminaciones de conexiones directas y cambió 35,573 medidores, contribuyendo así a la transparencia en el suministro.

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También, como parte de su estrategia de regularización del servicio, la compañía logró captar 10,396 clientes en el período referido.

Con estas acciones, Edesur Dominicana reafirma su compromiso con la reducción de las pérdidas eléctricas, la regularización del servicio y el fortalecimiento del sistema eléctrico para garantizar su sostenibilidad.