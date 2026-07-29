Contratos de dos barcazas eléctricas de Los Negros en Azua están próximo a vencer

El primer contrato de la empresa turca Karadeniz Powership, mejor conocida como Karpowership con el Estado dominicano vencerá en octubre de 2026. Dos de las tres barcazas que flotan en la playa Los Negros de la provincia de Azua hacen parte de este pacto que la empresa intenta renovar.

Con este primer contrato realizado en 2023 se instalaron dos barcazas con una capacidad de 178 megavatios (MW) y posteriormente en 2025 se realizó otro contrato con vigencia de dos años que trajo consigo la tercera barcaza con capacidad de 230 MW.

"Estamos abiertos, como empresa de generación, a extender o renovar los contratos, pero dependerá de las necesidades del país y de nuestros clientes", agregó la entidad quien, además dijo que no tiene previsto instalar una nueva barcaza por temas de renovación de contrato.

Inyectan 408 megavatios

Las tres barcazas resaltan por su composición industrial dentro del paisaje natural de aguas turquesas en la bahía. Inyectan 408 MW al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), supliendo alrededor de un 10 % de la capacidad energética instalada en el país.

Durante un recorrido ayer martes por las barcazas, representantes de Karpowership afirmaron que no tienen planes de nuevos proyectos o conversaciones con el Gobierno y el sector privado actualmente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-64050-pm-1-1a02a4fd.jpeg Vista de las tres barcazas vía aérea. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

Dijo que durante los períodos de máxima demanda del SENI, Karpowership es despachada de manera regular y, en la práctica, opera a plena capacidad entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m., cuyo despacho recurrente fuera de las horas de mayor producción solar pone de manifiesto el papel estratégico de sus 408 MW de generación para satisfacer la demanda pico, fortalecer la confiabilidad del sistema y contribuir a la estabilidad operativa de la red eléctrica.

La empresa es pionera en proyectos energéticos innovadores con más de 30 años en el mercado. Además, es parte de Karadeniz Holdings, que nació en 1948 y que opera más de 20 Powerships en todo el mundo con una capacidad instalada de más de 8,000 MW.

Explicó que su energía llega a más de 300 familias equivalente a un millón de personas.

La barcaza cuenta con 65 turcos y el 50 % de los empleados son dominicanos.

Destacó que la embarcación funciona como un espacio de trabajo y residencia para parte del personal, al contar con ingenieros, operadores, mecánicos, electricistas, personal de mantenimiento y cocineros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-64049-pm-1-dfb48820.jpeg Un empleado trabajando en la sala de control. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

Los representantes de la barcaza afirmaron que todas las operaciones que se realizan en ese lugar son supervisadas desde la sala de control, donde los operadores supervisan en tiempo real el desempeño de los motores y controlan la producción de la energía.

Impacto comunitario

Sin embargo, mientras la empresa resalta el alcance de sus operaciones, comunitarios del distrito municipal Pueblo Viejo-Los Negros, en la provincia Azua, afirmaron que se han visto afectados por el humo generado durante las operaciones de las plantas de generación eléctrica de la empresa turca Karadeniz Powership, instalada en esa demarcación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-28-at-64053-pm-8b6da6eb.jpeg Otra vista de las tres barcazas. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

Aunque la empresa no abordó específicamente las denuncias por el humo durante el recorrido, los comunitarios sostuvieron que el ruido provocado por las operaciones de la compañía les impide comunicarse con normalidad.

"Ese humo y ese ruido se producen casi todos los días y afectan a los habitantes de este sector, especialmente a quienes padecen de la presión, los pulmones y la vista", expresó una residente identificada como Olivia.

Los comunitarios indicaron que, aunque han denunciado la situación, el problema persiste, por lo que esperan que las autoridades atiendan su llamado y adopten medidas para solucionarlo.

No obstante, aseguraron que la actividad pesquera en la zona no se ha visto afectada, según manifestaron pescadores y vendedores de pescado consultados.

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En años anteriores, los pescadores solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una investigación tras la aparición de peces y cangrejos muertos en las proximidades de las barcazas instaladas por la empresa.

En ese momento, la institución informó que los peces habían sido arrastrados desde lagunas cercanas como consecuencia de las lluvias registradas en la zona.

Los técnicos del ministerio identificaron alrededor de 15 especies, entre ellas peces de agua dulce, y determinaron que la mortandad involucró a menos de 100 ejemplares.

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