Demanda eléctrica rompe récord por tercer día consecutivo

Trabajadores del sector eléctrico en una subestación. ( FUENTE EXTERNA )

La demanda eléctrica nacional alcanzó este miércoles un nuevo máximo histórico al registrar 4,330 megavatios (MW) de potencia instantánea abastecida a las 9:03 de la noche, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

A través de una publicación en la red social X, Santos dijo que esta es otra prueba de resiliencia para el sistema energético nacional al poder satisfacer demandas cada vez más altas.

De acuerdo al ministro, estos altos consumos son debido a las altas temperaturas propias del verano, el mayor uso de equipos de climatización y el dinamismo de la actividad económica.

Consumo de días anteriores

El lunes 27 de julio a las 8:56 de la noche se registró un consumo de 4,203 MW abastecidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-29-at-102217-pm-9ba935e6.jpeg Publicación en X del ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (FUENTE EXTERNA)

A las 8:36 de la noche del martes 28 de julio, volvió a registrarse otro máximo histórico, con 4,277 MW abastecidos.

Anterior a estos, el consumo más alto había sido de 4,195.26 MW alcanzado el pasado 23 de julio. El sistema había establecido otros récords de 4,166.52 MW, el 16 de julio, y de 4,185.11 MW, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la demanda energética.

Joel Santos resaltó que el país mantiene una tendencia de crecimiento en la demanda eléctrica y atribuyó este comportamiento al sostenido aumento del consumo.