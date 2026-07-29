La ETED refuerza línea de transmisión eléctrica en Puerto Plata para fortalecer el servicio

Técnicos de la ETED durante los trabajos. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció el reforzamiento de la línea de transmisión 69 kilovoltios (kV) Puerto Plata I–Puerto Plata II, para duplicar la capacidad de transporte de energía, superando los 150 megavatios (MW), elimina las condiciones de sobrecarga y fortalece la confiabilidad del servicio.

La obra, ejecutada con una inversión superior a los 60 millones de pesos, beneficiará a más de 337 mil habitantes de la zona norte del país, principalmente de la provincia Puerto Plata.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, destacó que la conclusión de esta obra refleja el compromiso institucional de fortalecer la infraestructura de transmisión para responder oportunamente a las necesidades del país.

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"Cumplimos lo que anunciamos: cuatro jornadas planificadas, ejecutadas con rigor y con resultados concretos para Puerto Plata. Hoy la zona norte cuenta con una línea con el doble de capacidad, que respalda su desarrollo turístico, comercial y productivo, en beneficio de la población", expresó.

El director de Mantenimiento e Infraestructura, Wascar Liriano Lorenzo, explicó que la intervención evita que el crecimiento de la demanda llevara la línea a operar en condiciones de sobrecarga, especialmente en los períodos de mayor consumo.

"Ahora contamos con mayor capacidad para transportar energía, reducimos la presión sobre la infraestructura y mantenemos la red preparada para atender las necesidades actuales y futuras de Puerto Plata", afirmó.

El proyecto se ejecutó en cuatro etapas durante los sábados del mes de julio, sobre una extensión de 3.5 kilómetros, con el despliegue de 20 equipos pesados, entre camiones tipo canasto y grúas, y 15 vehículos de soporte logístico. La obra fue realizada por brigadas propias de la institución procedentes de varias zonas del país, una modalidad que permitió reducir los costos de la intervención en más de un 50 %.

Los trabajos incluyeron la renovación del 100 % de las estructuras, la colocación de más de 150 aisladores, la instalación de aproximadamente 12,000 metros de conductor en configuración de dos conductores por fase y el mantenimiento de las subestaciones Puerto Plata I y II.

Más de 3 kilómetros

El gerente de Mantenimiento de Redes Zona Norte, Jonathan Hernández, destacó que los 3.5 kilómetros de la línea quedaron completamente rehabilitados y en servicio.

Esta obra se inscribe en el eje de fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución de la hoja de ruta energética presentada por el Gobierno dominicano, orientada a preparar el sistema eléctrico ante el crecimiento sostenido de la demanda nacional, según comunicó la ETED en nota de prensa.