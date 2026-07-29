×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
conflicto Irán Estados Unidos
conflicto Irán Estados Unidos

Los precios del petróleo se disparan por reanudación de bombardeos en Oriente Medio

Los ataques entre Estados Unidos, Irán y sus aliados intensificaron la incertidumbre en el mercado energético, mientras persisten las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz

    Expandir imagen
    Los precios del petróleo se disparan por reanudación de bombardeos en Oriente Medio
    Guerra en Oriente Medio eleva el precio del petróleo por temor a una crisis de suministro. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del petróleo se dispararon el miércoles después de que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio reavivara los temores a perturbaciones en el suministro mundial de crudo.

    El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 7.91% hasta 90.74 dólares.

    Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, subió un 6.56% hasta 84.46 dólares.

    RELACIONADAS

    El ejército estadounidense anunció que interceptó misiles procedentes de Irán dirigidos contra sus fuerzas "desplegadas en Oriente Medio". La televisión iraní informó después de ataques estadounidenses en el noroeste del país.

    Washington también mencionó ataques en Irak contra grupos armados proiraníes, llevados a cabo conjuntamente con Arabia Saudí, que fue blanco de misiles lanzados desde territorio iraquí.

    "En el mercado petrolero se teme que la guerra se esté extendiendo", explicó a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

    Los recientes ataques contra Arabia Saudita por parte de los rebeldes hutíes de Yemen habrían obligado además a Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional del reino, "a cerrar su refinería de Jizan, con una capacidad de 400,000 barriles diarios", señaló Tamas Varga, analista de PVM.

    Situación estratégica

    Además, las reservas estratégicas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada en Estados Unidos (–3.8 millones de barriles) para compensar las perturbaciones de suministro relacionadas con la guerra, según el informe semanal de la agencia estadounidense de estadísticas e información energética EIA.

    La navegación por el estrecho de Ormuz, un paso esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, sigue bloqueada por Irán, que busca mantener su control y hacer que los buques paguen un peaje.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.