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Petróleo EE. UU. - Precios
Petróleo EE. UU. - Precios

Reservas de petróleo de EE.UU. caen en contra de las previsiones

El mercado esperaba un aumento de aproximadamente un millón de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg

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    Reservas de petróleo de EE.UU. caen en contra de las previsiones
    Las reservas de petróleo en EE.UU. han fluctuado desde el inicio de la confrontación bélica en Medio Oriente. (EFE)

    Las reservas comerciales de petróleo cayeron la semana pasada en Estados Unidos, en contra de lo esperado por los analistas, en un periodo en el que también se extrajeron barriles de las reservas estratégicas.

    De acuerdo con el informe semanal de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) publicado este miércoles, las reservas comerciales se redujeron en unos 7.2 millones de barriles durante el periodo de siete días que finalizó el 24 de julio.

    Pero el mercado esperaba un aumento de aproximadamente un millón de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

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    Este descenso se debe, principalmente, a una caída de las importaciones (-2.12% con respecto al periodo anterior) y a un aumento de las exportaciones (+3.40%).

    • La caída de las reservas también estuvo influenciada por un cambio estadístico de la EIA. Con esta modificación, la entrada de petróleo al mercado estadounidense se redujo en 468,000 barriles diarios.
    • Las reservas estratégicas también menguaron en unos 3.8 millones de barriles.

     

    Liberaciones desde marzo

    El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció en marzo pasado la liberación de petróleo de su reserva estratégica, con una primera fase de 86 millones de barriles de crudo.

    En un comunicado, el DOE indicó que ha emitido una Solicitud de Propuestas (RFP) para un intercambio de crudo de la reserva estratégica con empresas tras anunciar la liberación de 172 millones de barriles de petróleo.

    Esta medida tiene como objetivo hacer frente a la escalada de los precios del crudo por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

    Hasta el momento, ya se han liberado unos 107 millones de barriles de los 172 que Washington se comprometió a inyectar en el mercado para mitigar las perturbaciones en el suministro de crudo debido a la guerra en Oriente Medio.

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