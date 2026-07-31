El 70 % de los parques solares aprobados contarán con baterías

Paneles solares en un parque de generación instalado en el interior del país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La generación de energía fotovoltaica en la República Dominicana vivió un considerable aumento entre 2021 y 2026, que llevó a que la capacidad instalada de esa fuente pasara de 345.3 megavatios (MW) a más de 1,800 durante ese período, una expansión para la cual el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) no estaba preparado, lo que provocó que las autoridades del sector tuvieran que reglamentar el uso de baterías para los nuevos proyectos.

La situación llevó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) a emitir en febrero de 2023 dos resoluciones sobre el tema: la CNE-AD-0003-2023 y CNE-AD-0004-2023, declarando con la primera la necesidad de que los proyectos de generación a partir de fuentes renovables variables incluyeran acumuladores eléctricos o baterías (Battery Energy Storage System, BESS).

Aunque se emitieron en 2023, es un año después cuando la CNE registra los primeros parques de generación eléctrica solar con sistemas de almacenamiento en baterías. Desde la fecha, se han aprobado 36 proyectos, 25 de ellos con acumuladores, equivalente al 69.4 %.

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En uno de los documentos legales se establecía que a los proyectos con capacidades menores a 50 MWac (megavatio de corriente alterna) no se les exigirá sistemas de almacenamiento, posteriormente fue modificada y se excluyeron las iniciativas con capacidad instalada por debajo de los 20 MWac.

En lo que va de 2026, la CNE ha aprobado ocho parques de generación eléctrica solar, que suman una capacidad máxima instalada de 570.5 megavatios pico (MWp), cinco de los cuales contarán con sistema BESS que le permitirán almacenar hasta 147.8 megavatios.

Sin embargo, el 2024 es el período en el que mayor cantidad de centrales solares se autorizaron en el país, tras la entrada en vigor de las resoluciones sobre el almacenamiento en baterías. Durante ese período se aprobaron 17 parques, 11 de ellos con acumuladores de energía.

Esas iniciativas representaron 1,578.6 megavatios pico de capacidad instalada, con un almacenamiento de más de 278.1 MW, según los datos de la Comisión Nacional de Energía.

En cambio, de los 11 parques de generación eléctrica solar aprobados el año pasado, nueve contaban con sistemas BEES, sumando 923.8 megavatios pico de capacidad instalada, con un almacenamiento de 270.9 MW.

Necesario para el SENI

En una de las justificaciones para la resolución CNE-AD-0003-2023, la comisión explicó que a medida que aumenta la penetración de las energías renovables, el almacenamiento se hace una herramienta cada vez más valiosa y necesaria para la integración de estas. Y continuaba señalando que para el buen funcionamiento del SENI era imperativo incluir el almacenamiento.

De igual forma, un estudio de la CNE establecía que hacía falta contar con una suficiente capacidad de energía almacenada, que pueda ingresar al sistema en el menor tiempo posible cuando sea requerido y que la solución más probable para el SENI eran las baterías.