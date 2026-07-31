El calor eleva la demanda eléctrica a 4,330.8 MW y provoca sobrecargas en varios circuitos

El Ministerio de Energía y Minas atribuye el incremento de la demanda de energía a las temperaturas del verano, la mayor actividad económica y la expansión del uso de equipos eléctricos en hogares y sectores productivos. ( FUENTE EXTERNA )

Las altas temperaturas y el uso prolongado de acondicionadores de aire, ventiladores y equipos de refrigeración elevaron la demanda eléctrica nacional hasta los 4,330.80 megavatios, mientras algunos circuitos comenzaron a presentar sobrecargas e interrupciones durante las horas de mayor consumo.

El pico fue registrado a las 9:03 de la noche del miércoles y constituyó el sexto máximo histórico alcanzado por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado durante julio, según informó el Ministerio de Energía y Minas.

La cifra superó los 4,277 megavatios del martes y los 4,203 megavatios del lunes. En menos de tres días, la demanda aumentó 127.8 megavatios.

El dato oficial todavía no supera los 4,400 megavatios. Esa cantidad corresponde al extremo inferior del rango de disponibilidad efectiva nocturna de generación, situado entre 4,400 y 4,700 megavatios, y no a la demanda registrada.

La diferencia es relevante porque, aunque el país posee una capacidad instalada superior a 7,600 megavatios, alrededor de 1,780 megavatios de generación solar dejan de estar disponibles al concluir la radiación del día. La demanda más reciente quedó a solo 69.2 megavatios del límite inferior del rango habitual de disponibilidad nocturna.

El calor supera las previsiones del sector

El Ministerio de Energía y Minas atribuye el incremento a las temperaturas del verano, la mayor actividad económica y la expansión del uso de equipos eléctricos en hogares y sectores productivos.

Las proyecciones del Organismo Coordinador estimaban que la demanda máxima mensual entre agosto y octubre oscilaría entre 4,100 y 4,300 megavatios. Sin embargo, el consumo de julio ya superó el extremo superior de esa previsión antes de comenzar los meses que el sector considera más calurosos.

La temperatura máxima llegó el 29 de julio a 36.6 grados Celsius en la estación del aeropuerto Joaquín Balaguer, en La Isabela, mientras en La Victoria alcanzó 36 grados. En el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, fueron medidos 32.7 grados.

El valor más elevado de esa jornada fue registrado en Sabaneta, Santiago Rodríguez, donde el termómetro marcó 39.7 grados, seguido por Boca de Mao, con 38.2 grados, de acuerdo con el reporte diario del Instituto Dominicano de Meteorología, citado por Energía y Minas.

Sobrecargas afectan el servicio

El incremento del consumo ya está repercutiendo en las redes de distribución.

Edeeste informó este viernes que el circuito EBRI03, que abastece sectores como El Amalia, Brisa Oriental y San Isidro, en Santo Domingo Este, presenta una sobrecarga que ha obligado a realizar interrupciones nocturnas y maniobras operativas para preservar la estabilidad de la red.

La distribuidora relacionó la situación con el aumento de la demanda durante las horas de mayor consumo y las altas temperaturas. Sus técnicos evalúan medidas temporales para reducir las interrupciones mientras se desarrollan soluciones permanentes.

Durante julio también se reportaron problemas de sobrecarga en circuitos de Hainamosa, también en Santo Domingo Este, además de transformadores y líneas que operaban próximos o por encima de su capacidad en otras zonas de concesión.

Edesur informó que desarrolla un programa de construcción y redistribución de circuitos para descargar subestaciones y alimentadores que habían alcanzado sus límites operativos. La empresa indicó que algunas instalaciones funcionaban por encima de su capacidad térmica, situación que incrementa el riesgo de averías e interrupciones.

La presión no recae únicamente sobre las plantas generadoras. La energía puede estar disponible en el sistema nacional, pero los transformadores, cables y circuitos locales tienen capacidades específicas. Cuando numerosos hogares encienden simultáneamente acondicionadores de aire y otros aparatos de alto consumo, la red de una comunidad puede sobrecargarse aunque exista generación suficiente en el SENI.

Aires acondicionados y facturas

Edeeste explicó que entre mayo y septiembre aumenta el tiempo de funcionamiento de los aires acondicionados, ventiladores y refrigeradores. También inciden las vacaciones escolares, debido a que más personas permanecen en las viviendas y utilizan televisores, computadoras, consolas, hornos y otros equipos.

La empresa advirtió que este cambio de hábitos puede incrementar la factura aunque el usuario conserve los mismos electrodomésticos, debido al mayor número de horas de funcionamiento y al posible salto hacia un bloque tarifario superior.

La distribuidora recomienda mantener el acondicionador de aire entre 23 y 25 grados Celsius, apagar equipos en habitaciones desocupadas, limitar la apertura de la nevera y evitar utilizar simultáneamente varios aparatos de alto consumo.