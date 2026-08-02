Santos llama a la población, al empresariado y a las instituciones a ahorrar energía

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, llamó este domingo a las instituciones públicas, al empresariado y a la población a hacer un uso más eficiente y responsable de la electricidad, ante la persistencia de las altas temperaturas y las proyecciones de que estas condiciones continúen durante agosto, incrementando la presión sobre la demanda del servicio.

Enfatizó que el esfuerzo debe comenzar desde el Estado, razón por la cual dijo que el ministerio puso en marcha el Plan de eficiencia energética gubernamental: directrices y manual de acción, que establece medidas obligatorias para todas las instituciones públicas, orientadas a reducir consumos innecesarios y promover una cultura de uso racional de la electricidad.

La resolución dispone, entre otras acciones, regular el uso de los sistemas de climatización, desconectar equipos que no estén siendo utilizados, programar actividades de alto consumo fuera de las horas pico y dar seguimiento periódico a los resultados mediante informes trimestrales.

Santos indicó que esas medidas buscan que las entidades gubernamentales lideren con el ejemplo y que ese compromiso sea acompañado por el sector privado y la ciudadanía.

"Desde el Gobierno estamos impulsando una estrategia integral de eficiencia energética. Ya implementamos medidas obligatorias en las instituciones y trabajamos de manera coordinada con el sector privado para promover acciones que permitan optimizar el consumo de electricidad, especialmente durante los períodos de mayor demanda, debido a presión que está recibiendo el sistema", expresó.

Calor extremo mantiene elevada la demanda

El llamado del funcionario coincide con una semana en la que el país registró tres máximos históricos consecutivos de demanda satisfecha, completando seis récords durante julio, el más reciente de 4,330 megavatios (MW), en medio de una intensa ola de calor que elevó la sensación térmica entre los 43 y 48 grados Celsius en el Gran Santo Domingo, según el Instituto Dominicano de Meteorología.

En Santiago Rodríguez, las temperaturas alcanzaron 39.8 grados Celsius, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados, condiciones que han incrementado el uso de aires acondicionados y otros equipos de climatización en hogares, comercios e industrias.

Santos reconoció que esas temperaturas obligan a muchas familias y empresas a utilizar con mayor frecuencia los sistemas de enfriamiento para hacer frente al calor.

"No se trata de dejar de utilizar los equipos de climatización, sino, de hacerlo de manera eficiente. Pequeñas acciones de ahorro pueden contribuir significativamente a disminuir la presión sobre el sistema sin afectar el bienestar de las personas", sostuvo.

En ese sentido, recomendó mantener los acondicionadores de aire entre 23 y 24 grados Celsius, apagar luces y equipos cuando no estén siendo utilizados, desconectar cargadores y otros dispositivos que permanezcan conectados innecesariamente, aprovechar la iluminación natural y evitar, en la medida de lo posible, el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo durante las horas de mayor demanda.

Sistema responde con estabilidad

El titular de Energía y Minas explicó que, pese al crecimiento sostenido del consumo eléctrico, el sistema ha respondido de manera estable gracias a la disponibilidad de generación, garantizando un suministro continuo y confiable, no obstante a las presiones que en esta coyuntura está recibiendo.

Precisó que, durante las horas nocturnas, cuando la demanda alcanza sus mayores niveles y la generación solar deja de aportar cerca de 1,780 MW, el sistema mantiene una disponibilidad efectiva de entre 4,400 y 4,700 MW, margen suficiente para atender la demanda prevista.

"El sistema eléctrico dominicano ha demostrado su capacidad para responder, incluso, en momentos de máxima demanda y pese a la presión que recibe. Nuestro compromiso es seguir garantizando un suministro confiable, pero también necesitamos el apoyo de todos mediante un consumo más eficiente y responsable de la energía", afirmó.

No obstante, advirtió que el crecimiento sostenido de la demanda exige fortalecer las políticas de eficiencia energética para reducir la presión sobre la red y preservar la confiabilidad del servicio.

Marco legal para una cultura de ahorro

El ministro reiteró la importancia de que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Eficiencia Energética, al considerar que dotará al país de un marco jurídico moderno para fortalecer las políticas de ahorro, incentivar el uso de tecnologías más eficientes y consolidar una cultura de consumo responsable.

"Es fundamental que el país cuente con una Ley de Eficiencia Energética que fortalezca las políticas públicas y promueva un uso más racional de la energía en todos los sectores. Esa legislación será una herramienta clave para reducir el consumo innecesario y hacer más competitivo y sostenible nuestro sistema energético", expresó.

Santos manifestó que la eficiencia energética constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector empresarial y la ciudadanía, por lo que representa una de las herramientas más eficaces para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico en un contexto de temperaturas extremas, crecimiento económico y una demanda de electricidad cada vez mayor.