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Petróleo
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Precio de petróleo cae casi 5% por anuncio de negociaciones EE. UU.-Irán

El West Texas Intermediate, de referencia en RD, cedía 4,67 % a 80,72 dólares

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    Precio de petróleo cae casi 5% por anuncio de negociaciones EE. UU.-Irán
    Hacia las 22H50 GMT del domingo, el precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, caía 4,69% a 83,81 dólares por barri (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del petróleo cayeron el lunes en la apertura del comercio asiático, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de nuevas negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

    Hacia las 22H50 GMT del domingo, el precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, caía 4,69% a 83,81 dólares por barril.

    Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, cedía 4,67 % a 80,72 dólares.

    Después de amenazar a Irán con un ataque masivo, Trump desistió el sábado de nuevos bombardeos a condición de concluir rápidamente un acuerdo, en especial sobre la apertura del estrecho de Ormuz.

    Por su parte, Irán anunció el domingo estar cerca de un acuerdo con Omán sobre el tránsito por el estrecho, una vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

    Trump anunció posteriormente nuevas negociaciones con Teherán a partir del lunes.

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