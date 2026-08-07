El Gobierno sube hasta RD$3 a las gasolinas y el gasoil

Carga de combustible de un vehículo en una gasolinera. ( SHUTTERSTOCK )

El Gobierno anunció un reajuste en los precios de cuatro combustibles para la semana del 8 al 14 de agosto de 2026 y destinará 931.79 millones de pesos en subsidios para mantener la operatividad del Plan Anti-Crisis ante los efectos de la volatilidad internacional.

La gasolina premium y el gasoil óptimo subirán 3 pesos por galón, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentarán 2 pesos.

El Gobierno atribuyó la medida al impacto del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán sobre el mercado internacional de combustibles.

Explicó que, aunque el precio del petróleo crudo WTI ronda en promedio los 80 dólares, el costo de los combustibles procesados se ha encarecido por el aumento de los márgenes de refinación en Estados Unidos.

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Impacto económico

Según la información oficial, desde el inicio del conflicto, el costo de procesamiento se ha incrementado un 95 % para la gasolina premium y un 131 % para el gasoil óptimo.

Esta diferencia -dice el Gobierno-, conocida como crack spread, provoca que el precio de la gasolina importada mantenga una tendencia al alza aun cuando disminuya el valor del barril de petróleo. El Gobierno señaló que la reducción de las reservas globales también presiona los costos de refinación y transporte.

Indicó que absorber completamente ese margen internacional comprometería la sostenibilidad fiscal y afirmó que, sin las medidas adoptadas, los incrementos en algunos combustibles superarían los 80 pesos por galón.

Con el reajuste, la gasolina premium retorna a 341.10 pesos por galón, mientras que la regular se mantiene, según el Gobierno, por debajo del precio establecido dentro del esquema de congelamiento.

Precios oficiales

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanecerá congelado en 135.20 pesos por galón. El Gobierno indicó que ha destinado más de 25,000 millones de pesos al fondo de estabilización.

Para la semana del 8 al 14 de agosto de 2026, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios:

Gasolina premium : 341.10 pesos por galón; sube 3 pesos .

: por galón; sube . Gasolina regular : 304.50 pesos ; sube 2 pesos .

: ; sube . Gasoil regular : 256.80 pesos ; sube 2 pesos .

: ; sube . Gasoil óptimo : 293.10 pesos ; sube 3 pesos .

: ; sube . Avtur : 281.50 pesos ; baja 10.77 pesos .

: ; baja . Kerosene : 319.50 pesos ; baja 11.50 pesos .

: ; baja . Fuel oil #6 : 158.18 pesos ; baja 11.41 pesos .

: ; baja . Fuel oil 1 %S : 192.65 pesos ; baja 7.12 pesos .

: ; baja . GLP : 135.20 pesos ; mantiene su precio.

: ; mantiene su precio. Gas natural: 43.97 pesos por metro cúbico; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para calcular los precios fue de 58.60 pesos, según las publicaciones diarias del Banco Central.