La guerra en el Golfo pasa factura a RD: los combustibles suben hasta RD$51 por galón

Entre enero y agosto, la gasolina premium y el gasoil óptimo acumulan incrementos de hasta 51 pesos por galón. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los precios de los principales combustibles en República Dominicana han experimentado un marcado aumento durante los primeros ocho meses de 2026, pese a la política de subsidios aplicada por el Gobierno para contener el impacto de la volatilidad internacional.

Entre enero y agosto, la gasolina premium y el gasoil óptimo acumulan incrementos de hasta RD$ 51 por galón, mientras la gasolina regular y el gasoil regular han subido RD$32.

El comportamiento de los precios refleja, en buena medida, el impacto que ha tenido sobre el mercado energético internacional la guerra en Medio Oriente, particularmente el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que elevó la incertidumbre sobre el suministro de crudo y provocó fuertes movimientos en los precios internacionales del petróleo.

Un inicio de año con precios congelados

El año comenzó con los principales combustibles congelados. Durante las primeras semanas de enero, la gasolina premium se comercializaba a RD$290.10 por galón, la regular a RD$272.50, el gasoil regular a RD$224.80 y el gasoil óptimo a RD$242.10.

El GLP, en tanto, se situaba en RD$137.20 por galón, mientras el gas natural se mantenía en RD$43.97 por metro cúbico.

Ese comportamiento se mantuvo durante febrero, cuando el Gobierno absorbió parte de las presiones externas mediante subsidios y decidió conservar la misma estructura de precios.

Marzo marca el giro por la guerra en Medio Oriente

El panorama cambió en marzo. A unas dos semanas del inicio de la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el mercado petrolero internacional comenzó a reflejar el temor a una mayor interrupción del suministro de crudo y al encarecimiento del transporte de hidrocarburos.

La República Dominicana, altamente dependiente de las importaciones de combustibles, comenzó a sentir rápidamente ese impacto.

Ante lo que calificó como una "volatilidad extrema" de los mercados petroleros, el Gobierno dominicano dispuso un aumento de RD$5 por galón para las gasolinas premium y regular, así como para los dos tipos de gasoil, durante la semana del 14 al 20 de marzo.

La gasolina premium pasó entonces a RD$295.10, la regular a RD$277.50, el gasoil regular a RD$229.80 y el gasoil óptimo a RD$247.10.

Sin embargo, el ajuste trasladado a los consumidores fue mucho menor que el que habría correspondido de aplicarse completamente el aumento internacional.

Para amortiguar el golpe, el Gobierno anunció un subsidio de RD$1,189.8 millones solamente para esa semana, más del doble de los RD$544.8 millones destinados la semana anterior. El GLP fue mantenido congelado en RD$137.20 por galón.

El episodio marcó un punto de inflexión en el comportamiento de los combustibles durante el año: a partir de entonces, el Estado tuvo que destinar mayores recursos para evitar que la escalada internacional se trasladara íntegramente al mercado dominicano.

El petróleo como canal de transmisión

La razón del impacto sobre República Dominicana es directa: los aumentos internacionales del petróleo terminan reflejándose en el costo de los combustibles importados, del transporte y, posteriormente, en otros bienes y servicios.

La tensión en Medio Oriente elevó además la preocupación por las rutas utilizadas para transportar petróleo y derivados. Cualquier amenaza sobre las principales vías de navegación de la región puede generar aumentos inmediatos en las cotizaciones internacionales, incluso antes de que se produzca una interrupción prolongada del suministro.

Para una economía importadora neta de hidrocarburos como la dominicana, esa volatilidad se convierte rápidamente en presión sobre los precios internos.

El Gobierno, por ello, optó durante buena parte del año por utilizar subsidios como mecanismo de contención. La estrategia permitió moderar el impacto sobre los consumidores, aunque al mismo tiempo incrementó el costo fiscal de mantener los precios parcialmente congelados.

Abril y mayo mantienen la presión

Durante abril y mayo, los precios de los principales combustibles permanecieron en los niveles alcanzados en marzo. Sin embargo, hacia finales de mayo y durante junio se produjo una nueva escalada.

Para finales de junio, la gasolina premium llegó a RD$341.10 por galón, mientras la regular alcanzó RD$310.50. El gasoil regular se situó en RD$262.80 y el óptimo en RD$293.10.

Los registros muestran que, solo entre finales de mayo y junio, las gasolinas y el gasoil experimentaron varios ajustes al alza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/07/15052026-combustibles-en-rd-11-b0b9a6ae.jpg Imagen de archivo muestra a un empleado de una gasolinera en República Dominicana. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

Julio da un respiro

Julio representó un alivio parcial para los consumidores. El Gobierno aplicó reducciones en los principales combustibles durante las primeras semanas del mes.

Para la semana del 4 al 10 de julio, por ejemplo, la gasolina regular bajó RD$5 por galón y el gasoil regular también RD$5, mientras la premium y el gasoil óptimo disminuyeron RD$3.

Posteriormente, los precios se estabilizaron. Para la semana del 18 al 24 de julio, la gasolina premium se mantuvo en RD$338.10, la regular en RD$302.50, el gasoil regular en RD$254.80 y el óptimo en RD$290.10.

El GLP, que había descendido a RD$135.20, también permaneció sin cambios.

Aun con las rebajas de julio, los precios permanecieron considerablemente por encima de los registrados al inicio del año.

Agosto vuelve a presionar

Para la semana del 8 al 14 de agosto, el Gobierno dispuso nuevos aumentos en los cuatro combustibles de mayor consumo.

La gasolina premium y el gasoil óptimo subieron RD$3 por galón, mientras la gasolina regular y el gasoil regular aumentaron RD$2.

Con estos ajustes, la gasolina premium alcanza RD$341.10 por galón, frente a los RD$290.10 de enero. Esto representa un incremento de RD$51, equivalente a alrededor de 17.6 %.

La gasolina regular pasa de RD$272.50 a RD$304.50 , un aumento de RD$32 (11.7 %) .

, un aumento de . El gasoil regular sube de RD$224.80 a RD$256.80 , también RD$32, para un incremento de 14.2 % .

, también RD$32, para un incremento de . Mientras, el gasoil óptimo pasa de RD$242.10 a RD$293.10, para un aumento de RD$51, equivalente a 21.1 %.

El GLP, la excepción

El GLP constituye la excepción entre los principales combustibles.

Su precio baja de RD$137.20 en enero a RD$135.20 en agosto, una reducción de RD$2 por galón, equivalente a 1.5 %.

El gas natural, por su parte, permanece en RD$43.97 por metro cúbico.

Más de RD$22,000 millones para contener el impacto

El comportamiento de los precios ha estado acompañado por un elevado esfuerzo fiscal.

En julio, el Gobierno informó que había destinado RD$22,198.3 millones en subsidios durante el año para amortiguar el impacto de las alzas internacionales y evitar que estas se trasladaran completamente a los consumidores.

Solo para la semana del 18 al 24 de julio fueron asignados RD$875.3 millones.

El episodio de marzo permite dimensionar la magnitud del esfuerzo fiscal: en una sola semana, cuando la escalada bélica en Medio Oriente disparó la volatilidad del mercado petrolero, el Gobierno tuvo que comprometer casi RD$1,200 millones para limitar el aumento que finalmente llegó a los consumidores.

Así, detrás de los precios que aparecen cada semana en las estaciones de servicio existe una segunda realidad: mientras los consumidores han enfrentado aumentos acumulados de hasta RD$51 por galón, el Estado ha utilizado miles de millones de pesos para evitar que el impacto de la crisis internacional sea todavía mayor.

La evolución de los combustibles durante 2026 muestra, en definitiva, cómo un conflicto militar ocurrido a miles de kilómetros del Caribe puede terminar impactando directamente el bolsillo dominicano y, al mismo tiempo, presionar las cuentas públicas mediante una política de subsidios destinada a contener ese efecto.

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