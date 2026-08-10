Anadegas exige a la DGII aplicar norma sobre aportes por residuos sólidos

La acumulación de residuos sólidos en un cauce evidencia los desafíos que enfrenta el país en la gestión de desechos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Carlos Mata, afirmó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha mostrado un "descuido absoluto" en la ejecución de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, cuya situación está generando incertidumbre en las estaciones de combustibles.

"Pese a la claridad de la ley, su aplicación efectiva continúa pendiente. Esta situación ha creado incertidumbre, retrasos y dificultades innecesarias para los detallistas de combustibles, un sector que históricamente se ha caracterizado por cumplir responsablemente con todas sus obligaciones tributarias", expresó.

El dirigente empresarial señaló que los propietarios de estaciones de combustibles desean cumplir con la legislación y están preparados para hacerlo, pero requieren que la administración tributaria implemente de manera inmediata los mecanismos necesarios para que las empresas reguladas por el Estado puedan realizar sus aportes conforme a lo establecido por la ley.

"Necesitamos que la DGII ejecute lo que establece el marco legal vigente. Deben definir de manera inmediata el procedimiento correspondiente para las empresas reguladas por el Estado. No es posible que un sector dispuesto a cumplir tenga que esperar indefinidamente por una disposición administrativa indispensable para realizar sus pagos correctamente", sostuvo.

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Mata hizo un llamado al director de la DGII para que disponga con carácter de urgencia la aplicación de esta normativa en lo relativo a los detallistas de combustibles.

Impacto económico

Manifestó su preocupación por las consecuencias que esta situación está provocando en las 780 estaciones de combustibles afiliadas al sector en todo el territorio nacional.

"Nos preguntamos dónde están las autoridades de la DGII y qué respuestas esperan de Anadegas. Esta crisis administrativa está afectando a cientos de empresas y miles de empleos vinculados al expendio de combustibles. Necesitamos una respuesta rápida y definitiva", indicó.

Finalmente, el vicepresidente de Anadegas advirtió que el gremio continuará reclamando el cumplimiento de la ley y no descartó la adopción de acciones institucionales para exigir una solución a esta problemática que afecta a todo el sector detallista de combustibles.

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