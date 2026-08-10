Abinader visita planta que aportará 467 MW al sistema eléctrico y entrará en operación en 2027

El presidente Luis Abinader, encabeza visita a la construcción de la Central Termoeléctrica Generadora San Felipe Andrés I. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR PRESIDENCIA DOMINICANA )

El presidente Luis Abinader visitó este lunes los trabajos de construcción de la Generadora San Felipe Andrés I, una central termoeléctrica de ciclo combinado a gas natural que aportará 467 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y está proyectada para entrar en operación en mayo de 2027.

La obra, ubicada en Punta Caucedo, Boca Chica, presenta un avance de ejecución de 92 % y constituye uno de los proyectos con los que el Gobierno busca ampliar la capacidad de generación eléctrica para responder al crecimiento de la demanda nacional.

Durante el recorrido, Abinader destacó la eficiencia de la planta y la rapidez con la que han avanzado sus instalaciones, informó la Presidencia.

"El Gobierno se ha preocupado por dejar al país en tranquilidad en la parte de generación energética", señaló el mandatario.

El proyecto aportará aproximadamente 13 % de la demanda anual de energía del SENI, de acuerdo con sus desarrolladores, y está concebido para generar energía firme y competitiva mediante tecnología de ciclo combinado.

Una mayor reserva energética

Héctor Rizek, socio de Nexgen Capital y Generadora San Felipe, afirmó que al concluir los ocho años de gestión de Abinader, el país habrá incorporado unos 2,500 MW de generación termoeléctrica, lo que, según sostuvo, duplicaría la capacidad total del sistema existente hasta 2020.

Rizek resaltó además que la entrada en funcionamiento de la nueva central permitirá al sistema eléctrico dominicano disponer de una reserva energética de entre 15 % y 20 %, lo que contribuiría a enfrentar el aumento de la demanda y a crear mejores condiciones para la llegada de nuevas inversiones.

"Estamos orgullosos de haber convertido un servicio público en un valor estratégico", expresó el empresario, citado en una nota de prensa de la Presidencia.

Según los desarrolladores, la mayor holgura energética también favorecerá la reducción de costos para los negocios y apoyará el proceso de transición energética del país.

La Generadora San Felipe Andrés I contará con una capacidad total de

y utilizará tecnología de ciclo combinado a gas natural. La planta tendrá un rendimiento neto de

y un heat rate de

.

De los 467 MW de capacidad, 400 MW estarán contratados por 15 años, como resultado de la Licitación Pública Internacional No. EDES-LPI-NG-04-2023, realizada por las empresas distribuidoras de electricidad bajo la coordinación del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).

La planta contempla, además, toda la infraestructura necesaria para su interconexión al SENI y está prevista para comenzar a operar en mayo de 2027, cuando se espera que contribuya a fortalecer la estabilidad y capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional.

Durante la visita, el presidente estuvo acompañado por integrantes del Gabinete Eléctrico, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez; el presidente del CUED, Celso Marranzini, y el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-10-at-80146-pm-c851cedb.jpeg Presidente Abinader visita construcción Central Termoeléctrica Generadora San Felipe Andrés I que aportará 467 MW al sistema eléctrico. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-10-at-80139-pm-1-affb567e.jpeg Central Termoeléctrica Generadora San Felipe Andrés I. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-10-at-80139-pm-a1005338.jpeg Central Termoeléctrica Generadora San Felipe Andrés I. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) ‹ >