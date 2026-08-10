El petróleo se dispara por las exigencias de Estados Unidos e Irán

El crudo Brent subió 4,99 dólares por barril. ( SHUTTERSTOCK )

Los precios del petróleo se dispararon un 5 % ayer, impulsados por la preocupación de los mercados ante las condiciones divergentes planteadas por Estados Unidos e Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte, de referencia, subió un 4.99 %, hasta 87.72 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganó un 5.05 %, hasta 82.13 dólares.

El presidente Donald Trump declaró que EE. UU. exigirá "compensaciones" por los ataques llevados a cabo por Irán que se remontan a décadas atrás.

Se trata de una respuesta a una exigencia de larga data de las autoridades iraníes, que condicionan cualquier acuerdo al pago de reparaciones estadounidenses.

Pero este nuevo anuncio hace aún más improbable un acuerdo rápido sobre el estrecho de Ormuz, pues Irán exige la aceptación por parte de Washington de sus condiciones.

"Muchas de estas exigencias son claramente inaceptables para Estados Unidos" porque "dificultan que Trump salga del conflicto sin dar la impresión de haber perdido la guerra", asegura Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El mercado, que la semana pasada apostaba por un acuerdo entre las partes, se inquieta ahora por el estancamiento.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, retomó ayer el mensaje repetido por Teherán: no hay "negociación directa" en curso con Washington.