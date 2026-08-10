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Trabajos de mantenimiento afectarán el servicio eléctrico en varios sectores del GSD este martes

Edesur señaló que el mantenimiento correctivo contribuirá a reducir las averías y los riesgos de daños en la infraestructura eléctrica

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    Trabajos de mantenimiento afectarán el servicio eléctrico en varios sectores del GSD este martes
    Técnicos trabajan en una subestación eléctrica. (FOTO CEDIDA POR EDESUR)

    La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó que este martes el servicio eléctrico será interrumpido temporalmente en varios sectores del Gran Santo Domingo, debido a trabajos de mantenimiento programados.

    Las labores se realizarán de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y afectarán de manera parcial a los sectores Julieta Morales, Quisqueya, Piantini, Los Prados, Juan Pablo Duarte, Enriquillo, La Rosa, Zona Industrial de Herrera y Savica.

    Mientras que, por otras intervenciones programadas, previstas para el horario de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., se registrarán interrupciones parciales en Los Ríos, Los Jardines y La Yuca.

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    Objetivos del mantenimiento

    La empresa explicó, mediante una nota de prensa, que los trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación eléctrica Los Prados tienen como objetivo garantizar un servicio más eficiente en distintas zonas del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

    • Asimismo, indicó que las intervenciones permitirán corregir puntos de conexión entre líneas de media tensión que presentan diferencias de temperatura.

    Edesur señaló que el mantenimiento correctivo contribuirá a reducir las averías y los riesgos de daños en la infraestructura eléctrica, además de prolongar su vida útil.

    Ante la suspensión temporal del servicio, la empresa pidió excusas a los usuarios por las molestias que puedan ocasionar estas labores.

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