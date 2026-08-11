Los precios del petróleo suben por los desacuerdos entre Irán y EE. UU.

Los precios del petróleo vuelven a escalar en medio de otro enfrentamiento sobre el estrecho de Ormuz. ( EFE )

Los precios del petróleo cerraron al alza este martes por la perspectiva de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, ante las exigencias incompatibles expresadas por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, avanzó un 1.36 % hasta 88.91 dólares, tras superar la barrera de los 90 dólares durante la sesión.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, ganó un 1.30 % hasta 83.20 dólares.

Otro desencuentro por el estrecho de Ormuz

"La esperanza de que el estrecho de Ormuz reabra próximamente se está desvaneciendo, ya que Estados Unidos ha endurecido su posición imponiendo a Irán condiciones de negociación que bloquean cualquier acuerdo", explicó Elias Haddad, analista de Brown Brothers Harriman.

El presidente Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos exigirá "compensaciones" por los ataques llevados a cabo por Irán que se remontan a décadas atrás.

Esta demanda responde a la exigencia de las autoridades iraníes, que supeditan cualquier acuerdo sobre el estrecho de Ormuz al pago de reparaciones por parte de Estados Unidos.

Teherán considera además que Estados Unidos debe "poner fin de manera definitiva a la guerra y la agresión" contra Irán y sus aliados, incluido en Yemen e Irak, así como levantar su bloqueo de los puertos iraníes.

Casi una quinta parte de los hidrocarburos mundiales transita normalmente por este estratégico paso marítimo.

No obstante, el petróleo mostró signos de vacilación durante la sesión cuando "el ministro de Defensa de Pakistán declaró a los periodistas que Estados Unidos e Irán estaban 'más cerca de algún tipo de arreglo'", comentó Neil Wilson, de Saxo UK.

"El patrón se repite una y otra vez: un entusiasmo inicial cuando las negociaciones parecen prometedoras y, luego, ese optimismo se evapora con la misma rapidez", cuando no se constata ningún avance, afirmaron los analistas de la firma ING.