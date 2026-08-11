Refidomsa comercializó 2.3 millones de barriles en julio 2026

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), registró un total en ventas de 2,302,962 barriles de productos derivados del petróleo comercializados en julio del 2026, tras el incremento de la demanda de combustibles, de acuerdo a un comunicado de la entidad.

Entre los productos que registraron los mayores incrementos de demanda figuran el gasoil regular, con un aumento de 403,177 barriles; la gasolina premium, con 314,624 barriles adicionales y el combustible de aviación (Avtur), con un crecimiento de 176,497 barriles.

Le sigue el gasoil óptimo, con 168,033 barriles más, y el fuel oíl regular, con un incremento de 155,830 barriles respecto al mismo período del año anterior.

"El volumen despachado supera el récord anterior del mes de julio en 2012, cuando se comercializaron 2,269,378 barriles, y representa un incremento de 175,194 barriles con relación a julio de 2025, equivalente a un crecimiento de 8.2 %", dice el organismo.

Al referirse a estos resultados, el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, destacó que el comportamiento registrado evidencia el dinamismo de la economía nacional.

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Entre enero y julio de 2026, Refidomsa comercializó 15,352,965.91 barriles, lo que representa un incremento de 1,610,565.39 barriles, equivalente a 11.72 %, respecto al mismo período de 2025.

Este desempeño supera en 763,937.69 barriles la meta establecida en el Plan Operativo 2026 para el periodo enero-julio, situándose 5.23 % por encima de lo proyectado.

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