Detienen a dos que realizaban conexiones eléctricas ilegales a bordo de un camión con canasto

De acuerdo con Edesur, los hombres fueron sorprendidos en flagrancia sobre un camión equipado con un canasto, desde donde manipulaban la red eléctrica. ( FOTO CEDIDA POR EDESUR. )

Dos hombres fueron detenidos mientras presuntamente realizaban una conexión directa a las redes de Edesur Dominicana durante un operativo en La Guáyiga, próximo al Merca Santo Domingo, con lo que ascienden a siete las personas detenidas en dos intervenciones de la distribuidora en apenas dos días.

De acuerdo con Edesur, los hombres fueron sorprendidos en flagrancia sobre un camión equipado con un canasto, desde donde manipulaban la red eléctrica.

La empresa indicó que durante la intervención también fueron desmanteladas conexiones irregulares que abastecían varias naves de la zona.

A los detenidos les fueron ocupadas herramientas que, según la distribuidora, serían utilizadas para completar la conexión.

Posteriormente fueron trasladados al destacamento policial ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, para los procedimientos legales correspondientes.

El comunicado de Edesur identifica el operativo como parte de una intervención en el municipio de Los Alcarrizos. Sin embargo, La Guáyiga es un distrito municipal perteneciente al municipio de Pedro Brand, de acuerdo con la división territorial recogida por la Oficina Nacional de Estadística y documentos oficiales de la Presidencia.

Siete detenidos en dos días

El caso se produce apenas un día después de otro operativo de Edesur que terminó con cinco personas detenidas en las torres Onix 19 y 20, ubicadas en la avenida Lope de Vega, en el Distrito Nacional.

Diario Libre publicó el miércoles que técnicos de la empresa habían retirado conexiones directas correspondientes a apartamentos que, según Edesur, carecían de contratos vigentes. Aproximadamente media hora después, varias personas habrían regresado al lugar para manipular los paneles con pinzas y alambres e intentar restablecer el servicio.

Con los dos detenidos de este jueves, son al menos siete personas puestas bajo custodia en dos días durante operativos relacionados con presuntas conexiones irregulares en el área de concesión de Edesur.

Los casos forman parte de una ofensiva más amplia de la distribuidora contra el fraude y las conexiones directas. Durante el primer semestre de 2026, Edesur informó que ejecutó 318,211 acciones para reducir pérdidas, incluyendo 20,551 desmantelamientos, la eliminación de 10,560 conexiones directas y la normalización de alrededor de 241,000 clientes.

Durante todo 2025, la compañía había reportado 574,761 intervenciones relacionadas con inspecciones, instalación y sustitución de medidores, regularización de usuarios y combate a conexiones ilegales.

Las pérdidas siguen siendo uno de los grandes problemas del sistema

El combate a las conexiones clandestinas ocurre mientras las pérdidas de las empresas distribuidoras continúan siendo uno de los principales problemas financieros del sector eléctrico dominicano.

Diario Libre publicó en junio que las pérdidas conjuntas de las distribuidoras se situaban en 38.7 % a marzo de 2026, frente al 37.6 % registrado en 2024. Solo en ese último año, las pérdidas fueron estimadas en unos 1,159.3 millones de dólares, de acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda y Economía.

El problema, sin embargo, no responde exclusivamente al fraude. El mismo informe identifica entre sus causas las conexiones ilegales, redes antiguas o sobrecargadas, fallas en los sistemas de medición, estimaciones de consumo y errores de facturación.

Entre enero y los primeros 12 días de junio de este año, el Estado había transferido RD$58,836.1 millones a las distribuidoras para cubrir su déficit, equivalentes al 63.6 % de lo presupuestado inicialmente para todo 2026.

El fraude puede terminar en condena

Los operativos también han derivado en procesos judiciales. El pasado 5 de agosto, Diario Libre informó que un hombre fue condenado a tres años de prisión, con suspensión condicional, por una conexión eléctrica ilegal utilizada en un negocio de Santo Domingo Oeste.

Además de la sentencia, el tribunal ordenó pagar RD$1.4 millones por energía no facturada, RD$150,000 como indemnización a Edesur y una multa equivalente a dos salarios mínimos.

Otro expediente enviado a juicio en junio atribuye a una conexión irregular detectada en Barahona pérdidas superiores a RD$18.1 millones, según la acusación del Ministerio Público.

La Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, contempla sanciones para modalidades de fraude, hurto de energía, manipulación de sistemas de medición y conexiones clandestinas.