Aumentan los precios de gasolina y gasoil regular para la semana del 15 al 21 de agosto

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó en la tarde de este viernes que habrá un aumento de 3 pesos a la gasolina y el gasoil regular, para la semana del 15 al 21 de agosto.

Con este incremento, la gasolina regular se venderá en RD$307.50 por galón, mientras que el gasoil regular en RD$259.80.

La institución sostuvo, a través de una nota de prensa, que aún con ese aumento se mantienen por debajo de los precios establecidos el pasado 13 de junio, cuando se anunció el periodo de congelamiento por 90 días, como parte del Plan Anticrisis.

Precios de combustibles

El margen de refinación (diferencia entre precio del crudo y el precio del producto terminado) a partir del conflicto EE.UU.-Irán se ha incrementado en 26 % para la gasolina y más de 64 % para gasoil.

El Gobierno mantiene el compromiso de no superar los precios fijados mientras el petróleo se mantenga por debajo de los US$95, para la sostenibilidad del Plan Anti-Crisis implementado por el Gobierno.

Asimismo, aumentó RD$4.96 el Avtur para venderse en RD$286.46, RD$5.10 el kerosene para venderse en RD$324.60 por galón; el fuel oil #6 aumentó 0.88 pesos, para venderse en RD$159.06.

Por otro lado, se mantienen los precios de la gasolina premium, que se venderá a RD$341.10 por galón; el gasoil óptimo, a RD$293.10 por galón; el gas licuado de petróleo (GLP), a RD$135.20 por galón; y el gas natural, que se venderá a RD$43.97 por m³.

En cuanto al fuel oil 1 %, bajó RD$2.62 y se venderá a RD$190.03.

Subsidios a combustibles

El MICM sostuvo que el Gobierno destinó otros RD$1,087.9 millones en subsidios a los combustibles para seguir contrarrestando el aumento de los derivados en el mercado internacional.

Industria y Comercio indicó que, con los precios fijados para esta semana, el Gobierno subsidia a cada galón con RD$15.78 en el GLP, RD$9.97 en la gasolina premium, RD$33.36 en la gasolina regular, RD$86.89 en el gasoil regular y RD$78.39 en el gasoil óptimo.

Con el subsidio que el Gobierno ha destinado para esta semana, en lo que va de año, el monto destinado supera los RD$26 mil millones.