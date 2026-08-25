Edeeste inicia instalación de 145,000 medidores inteligentes

Un técnico trabaja en la instalación de un contador. ( FOTO CEDIDA POR EDEESTE. )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) inició el despliegue de 145,000 medidores inteligentes como parte de una estrategia de modernización de su sistema de medición y de transformación progresiva de la gestión comercial y operativa del servicio.

La iniciativa permitirá fortalecer la telemedición y la telegestión, disponer de información más precisa y oportuna sobre el comportamiento del consumo, contribuir a la reducción de las pérdidas de energía y mejorar la capacidad de respuesta y la experiencia de los clientes, según comunicó Edeeste.

El despliegue comenzó en el municipio de Higüey, incluyendo sectores donde las condiciones de acceso dificultan la lectura convencional de los medidores. Posteriormente, el proyecto será extendido a otros centros técnicos de la región este y a zonas de Santo Domingo.

Más eficiencia

A diferencia de la medición convencional, los nuevos equipos permiten realizar lecturas de manera remota y transmitir información sobre determinados eventos asociados al suministro y al funcionamiento del medidor.

Esta capacidad permitirá a Edeeste disponer de información más oportuna para fortalecer sus procesos comerciales y operativos, identificar posibles irregularidades y orientar con mayor precisión las inspecciones técnicas en campo.

Durante la implementación en Higüey la tecnología ha permitido identificar posibles intentos de manipulación de equipos. Estos eventos quedan registrados con fecha y hora y son transmitidos al sistema para su posterior verificación técnica, aumentando la trazabilidad de las actuaciones y reduciendo la dependencia de inspecciones exclusivamente presenciales.

Con la medición inteligente, los usuarios podrán disponer progresivamente de información más detallada sobre su consumo diario, semanal y mensual, consultar su comportamiento histórico y acceder a determinados eventos relacionados con el servicio.

Esta información contribuirá a que los clientes comprendan mejor las variaciones de su consumo y de su factura, facilitará el análisis y atención de reclamaciones y ofrecerá mayores herramientas para administrar de manera más eficiente el uso de la energía, de acuerdo con una nota de prensa.

Te puede interesar Edeeste anuncia acciones para mejorar servicio eléctrico ante mayor consumo en Boca Chica

La tecnología también permite realizar determinadas operaciones comerciales de forma remota, incluyendo cortes y reconexiones. De esta manera, una vez regularizada la situación comercial correspondiente, una reconexión podrá ejecutarse remotamente, sin necesidad de movilizar una brigada hasta el lugar.

Esto permitirá reducir tiempos de respuesta, utilizar de manera más eficiente los recursos operativos y mantener un registro digital y trazable de cada operación realizada.

En esta primera etapa, Edeeste priorizará la instalación de medidores inteligentes en circuitos y zonas con mayores niveles de pérdidas no técnicas, donde la tecnología puede generar un mayor impacto sobre la eficiencia de la gestión y la sostenibilidad del servicio.