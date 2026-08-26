Economista advierte duplicar el PIB exigirá un alza de 47.6 % en la generación energética

El economista Henri Hebrard durante el encuentro con representantes de la AIRD y Karpowership RD. ( FOTO SUMINISTRADA POR KARPOWERSHIP RD )

El economista Henri Hebrard destacó que para alcanzar la meta de duplicar el tamaño del producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana será necesario anticiparse a un crecimiento de 47.6 % en la demanda de energía entre 2025 y 2036, equivalente a una tasa de expansión anual promedio de 3.6 %.

"Si la economía dominicana aspira a crecer a tasas anuales superiores al 6.0 % y lograr duplicar su tamaño, hay que anticiparse a un fuerte crecimiento de la demanda de energía. Esto significa que debemos anticiparnos hoy a las necesidades de generación que tendrá el país mañana", explicó Hebrard.

El Plan Energético Nacional contempla incrementar en 61.7 % la capacidad instalada, incluyendo el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), los sistemas aislados y los autoproductores, pasando de 10,417 megavatios (MW) en 2025 a aproximadamente 16,848.51 MW en 2036.

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Dentro de este total, las centrales eléctricas conectadas al SENI deberán aumentar su capacidad instalada en 88.7 %, hasta alcanzar 12,790.29 MW en 2036.

Se prevé un incremento aún mayor en la demanda de electricidad, que alcanzaría 60.5 % durante el mismo período, equivalente a una tasa de crecimiento anual promedio de 4.4 %, de acuerdo a un comunicado.

Alcanzar esta meta requerirá una participación significativa del sector privado, según declaró Hebrard durante un encuentro con representantes de Karpowership República Dominicana y miembros de la Comisión de Energía y Transporte de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Inversiones millonarias

El Plan Energético Nacional contempla inversiones privadas superiores a 12 mil millones de dólares solamente en capacidad de generación y sistemas de almacenamiento de energía.

El economista también advirtió que la sostenibilidad técnica y financiera del sistema energético se ha debilitado por el elevado costo de los subsidios, tanto a los combustibles como a la electricidad, y por su impacto sobre las finanzas públicas.

Proyecta que el Gobierno central estaría destinando cerca de 197 mil millones de pesos para atender las distintas modalidades de subsidios energéticos, una cifra equivalente a aproximadamente 2.3 % del PIB.

El especialista destacó que el crecimiento económico tendrá un impacto directo sobre el consumo energético, particularmente en sectores productivos con mayores requerimientos de electricidad.

"El reto es que la planificación del sector eléctrico se adelante a esa realidad y no reaccione cuando la demanda ya se haya materializado", señaló.

Planificación y diálogo

Uno de los principales temas abordados por el economista fue la transformación de la matriz energética y la importancia de mantener una combinación diversificada de fuentes de generación.

Los participantes destacaron la necesidad de contar con fuentes flexibles que permitan responder a los períodos de mayor demanda y complementar la incorporación progresiva de energías renovables.

El encuentro concluyó destacando la importancia de mantener un diálogo permanente entre autoridades, sector privado y actores técnicos para construir una visión energética de largo plazo que acompañe el crecimiento económico y social de República Dominicana.

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