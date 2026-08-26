Edesur informa detención de cinco brigadistas por "solicitar dinero" a clientes por servicios

Trabajos de Edesur. ( FOTO CEDIDA POR EDESUR )

Edesur Dominicana informó la este miércoles sobre la detención de cinco integrantes de brigadas contratadas por la empresa, señalados por su presunta participación "en la solicitud de dinero a clientes a cambio de realizar trabajos o prestar servicios".

De acuerdo con la distribuidora eléctrica, las detenciones se produjeron luego de denuncias recibidas a través del Departamento Operativo Contra el Fraude.

"Los brigadistas fueron detenidos en distintos puntos de San Cristóbal y el Distrito Nacional. Entre los lugares donde se realizaron las intervenciones figuran las calles Camino Los Asises, en Sainaguá, San Cristóbal; Héroes de Luperón, en La Feria, y Catalina Gil, en San Gerónimo", indicó en una nota de prensa.

Los nombres de los brigadistas no fueron suministrados.

Edesur indicó que colaborará con las autoridades competentes para que los hechos sean investigados y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La empresa reiteró su compromiso con la transparencia y la ética, y advirtió sobre la importancia de evitar cualquier práctica de cobro indebido a los usuarios por trabajos o servicios relacionados con la compañía.

Edesur pide denunciar cobros

La distribuidora exhortó a sus clientes a denunciar a cualquier brigada o técnico que solicite dinero por la realización de trabajos o que incurra en alguna actuación irregular.

Los usuarios pueden realizar sus denuncias a través del Call Center de Edesur, al 809-683-9393, así como mediante sus canales digitales y buzones de sugerencias.

La empresa también indicó que las denuncias pueden realizarse a través del portal energiasinfraude.com.do.