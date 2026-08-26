¿Su factura de luz aumentó? Conozca cómo reclamar y cuántos casos ha recibido Protecom

Una factura de electricidad que llega con un monto mucho más alto de lo acostumbrado genera dudas entre los usuarios: ¿aumentó realmente el consumo?, ¿se produjo un error en la facturación?, ¿existe alguna situación que deba ser revisada?

Para estos casos, los usuarios cuentan con un procedimiento de reclamación que comienza con la empresa distribuidora y, si no obtiene una respuesta satisfactoria, puede continuar ante la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom).

En los primeros seis meses de 2026, Protecom recibió 29,833 reclamos de usuarios inconformes con el servicio eléctrico.

Durante 2025, la entidad registró 90,589 reclamos, una cantidad superior a los 78,461 ocurridos en 2024. Entre ambos años hubo una diferencia de 12,128 reclamos, lo que evidencia un aumento en la cantidad de usuarios que acudieron a entidad para presentar sus inconformidades con el servicio.

Reclamos en lo que va de 2026

La mayor cantidad de inconformidades de los usuarios con el servicio eléctrico en el 2026, se produjo de abril a mayo, cuando se registraron 15,042 reclamos . En cambio, de enero a marzo fueron recibidos 14,791 casos. En el caso del 2025, en estos mismo períodos se produjeron 16,173 reclamos, con una diferencia de 1,382 situaciones.

En enero se registraron 5,416 reclamos, cantidad que bajó a 4,625 en febrero y volvió a subir en marzo, cuando alcanzó 4,750. De los casos registrados en este primer trimestre, 44 fueron anulados.

De abril a junio, la cantidad de reclamos aumentó a 15,614 quejas. En abril se registraron 3,613, en mayo 4,527 y en junio 6,902, siendo este último el mes con mayor cantidad de reclamos en el primer semestre de 2026. Durante estos meses, se anularon 51 reclamos.

De abril a junio de 2025 se registraron 15,614 reclamos y en esos tres meses de 2026 fueron 15,042, una diferencia de 572 casos.

Para los meses de julio a septiembre del pasado año, 27,090; y octubre a diciembre, 31,712.

Reclamos en 2025 y 2024

El registro anual de Protecom registró 78,461 quejas durante el 2024. En el primer trimestre (enero-marzo) se acumularon 11,988 reclamos . De abril a junio fueron 14,176 , mientras que entre julio y septiembre se contabilizaron 26,545 .

El último trimestre de 2024 concluyó con 25,752 reclamos.

Edeeste con la mayor cantidad de denuncias

Edeeste encabeza las reclamaciones presentadas ante Protecom. Durante los primeros seis meses de 2026 acumuló 13,781 casos, equivalentes a aproximadamente el 46 % del total nacional. Edesur registró 10,560 y Edenorte 5,455.

Una estadística histórica publicada por la Superintendencia de Electricidad contabilizó 366,752 reclamaciones presentadas ante Protecom entre 2004 y noviembre de 2018. De ellas, 149,923 correspondieron a Edeeste; 131,459 a Edesur, y 84,496 a Edenorte. Edeeste concentraba así cerca del 41 % de todas las reclamaciones acumuladas en ese período.

El patrón continuó posteriormente. En 2019, la memoria institucional de la SIE indicó que Edeeste concentraba el 53 % de las 38,393 reclamaciones recibidas hasta noviembre, frente al 30 % de Edesur y el 17 % de Edenorte. En el período comprendido entre agosto de 2020 y 2021, otro informe de la institución situó nuevamente a Edeeste en primer lugar, con el 44.9 % de 40,274 reclamaciones.

Los registros revisados, por tanto, muestran que la mayor concentración de reclamaciones en Edeeste no es un fenómeno exclusivo de 2026, sino una tendencia que aparece desde hace años en las estadísticas oficiales.

Sin embargo, la comparación del primer semestre de 2026 con igual período de 2025 revela un cambio dentro de las tres principales distribuidoras.

Edeeste pasó de 16,615 reclamaciones entre enero y junio de 2025 a 13,781 este año, una reducción de aproximadamente 17 %. Edesur prácticamente no varió: registró 10,565 casos en el primer semestre de 2025 y 10,560 en 2026.

Edenorte tomó la dirección contraria. Sus reclamaciones aumentaron de 4,557 a 5,455, un crecimiento cercano al 20 %. Es, por tanto, la única de las tres grandes distribuidoras cuyo número de casos ante Protecom aumentó durante el primer semestre de este año.

El fuerte crecimiento de 2025 ocurrió en la segunda mitad

El año 2025 terminó con 90,589 reclamaciones ante Protecom, frente a las 78,461 de 2024. El aumento fue de 12,128 casos, equivalente a un 15.5 %.

La comparación semestral permite ver dónde ocurrió buena parte de ese incremento.

En los primeros seis meses de 2025 hubo 31,787 reclamaciones, apenas 5,623 más que las 26,164 del mismo período de 2024. Pero entre julio y diciembre de 2025 se acumularon 58,802 casos, frente a 52,297 en la segunda mitad de 2024.

La evolución de 2026 presenta hasta ahora una moderación frente al récord de 2025, aunque todavía no supone un regreso a los niveles observados en 2024.

¿Qué hacer si la factura parece incorrecta?

El procedimiento establecido por Protecom tiene varias etapas. La primera obligación del usuario es reclamar ante la empresa distribuidora correspondiente.

La distribuidora dispone de un plazo establecido en la normativa vigente de 10 días laborables para responder. Si el usuario no queda satisfecho con la decisión o la empresa no responde dentro del plazo establecido, puede acudir a Protecom.

Para presentar la reclamación ante esta oficina se requiere, la constancia de la reclamación realizada ante la distribuidora, una copia de la decisión de la distribuidora, la factura que sustenta el reclamo y la cédula de identidad.

En caso de que quien reclame no sea el titular del servicio, debe presentar un acto notarial legalizado. Para los Grandes Clientes, se requiere además el Registro Mercantil, Acta de Asamblea y la documentación que avale que está apoderado para reclamar.

La reclamación en línea

La institución dispone de un servicio denominado Protecom en Línea, mediante el cual los usuarios pueden gestionar sus reclamaciones, consultar su estado y descargar la respuesta correspondiente.

El procedimiento permite que la reclamación sea evaluada y, cuando corresponde, se realicen verificaciones técnicas relacionadas con el servicio eléctrico.

¿Qué ocurre si tampoco está conforme con Protecom?

El procedimiento contempla una tercera instancia denominada el recurso jerárquico.

Se trata del requerimiento mediante el cual un tercero solicita que el superior jerárquico del autor del acto cuestionado examine y analice la decisión para modificarla o extinguirla, siguiendo el procedimiento establecido en las normas vigentes.

El recurso debe presentarse dentro de los 30 días laborables a la recepción de la decisión de Protecom.

Después de esta etapa existe una cuarta instancia: la judicial.

Una vez emitida la resolución sobre el recurso jerárquico, cualquiera de las partes involucradas puede recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo.

El plazo para hacerlo es de 30 días, contados a partir de la notificación del acto recurrido, de su publicación oficial cuando corresponda o del vencimiento de los plazos establecidos en los casos de retardación o silencio de la Administración.