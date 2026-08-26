DGII: grandes y medianos contribuyentes deberán emitir solo facturas electrónicas desde noviembre

Los contribuyentes clasificados como Grandes Locales y Medianos deberán emitir exclusivamente facturas electrónicas a partir del 1 de noviembre de 2026, informó este miércoles la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La medida establece que estos contribuyentes deberán utilizar secuencias de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) tipo "E" para sus operaciones de facturación.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, las secuencias de comprobantes fiscales no electrónicos tipo "B", asignadas a los contribuyentes incluidos en estas categorías, serán válidas hasta el 31 de octubre de 2026.

La DGII indicó que, vencido ese plazo, estos comprobantes solo podrán utilizarse en casos de contingencia declarada y bajo las condiciones establecidas en el capítulo IX del Reglamento núm. 587-24.

La medida forma parte del proceso de implementación de la facturación electrónica en el país y, según la entidad recaudadora, busca consolidar la adopción de este sistema y mejorar la eficiencia de los procesos de facturación, control fiscal y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Recomendaciones oficiales

La institución informó además que actualmente existe una red de 190 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados en todo el territorio nacional, los cuales ofrecen diferentes soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación de los contribuyentes al sistema.

En ese sentido, exhortó a los contribuyentes clasificados como Grandes Locales y Medianos a completar con anticipación las adecuaciones administrativas y tecnológicas necesarias para garantizar la continuidad de sus operaciones y cumplir con las disposiciones vigentes.

Prórroga para los pequeños La DGII recordó que los contribuyentes identificados como Pequeños, Micros y No Clasificados cuentan con una prórroga para completar el proceso de implementación de la facturación electrónica, cuyo plazo vence el 15 de noviembre de 2026.