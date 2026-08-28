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El Gobierno congela precio de los principales combustibles; otros suben y dos bajan

La gasolina premium se continuará vendiendo a RD$341.10 y la regular a RD$310.50 por galón

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    El Gobierno congela precio de los principales combustibles; otros suben y dos bajan
    Un bombero echa combustible en un vehículo. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Gobierno decidió este viernes congelar el precio de los principales combustibles para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, mientras que aplicó rebajas en otros y aumento en dos. 

    Con la medida, la gasolina premium se venderá a 341.10 pesos por galón y la regular a 310.50 pesos, ambas manteniendo su costo sin variación.

    Asimismo, el gasoil regular se comercializará a 262.80 pesos por galón y el óptimo a 293.10 pesos, quedando su precio congelado.

    • En tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) se ofertará a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, ambos sin variación en su costo.

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó 1,209.1 millones de pesos en subsidio a los carburantes para seguir contrarrestando el aumento de los derivados del petróleo en el mercado internacional.

    Algunos bajan y otros suben 

    El galón de avtur se venderá a 291.22 pesos por galón, bajando 6.27 pesos, y el kerosene se despachará a 329.70 pesos, reduciendo su costo en 7.00 pesos.

    En cambio, el fuel oil número seis se comercializará a 166.26 pesos, subiendo 30 centavos y el fuel oil 1%s se venderá a 195.95 pesos, aumentando 1.99 pesos.

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