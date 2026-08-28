El Gobierno congela precio de los principales combustibles; otros suben y dos bajan

Un bombero echa combustible en un vehículo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno decidió este viernes congelar el precio de los principales combustibles para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, mientras que aplicó rebajas en otros y aumento en dos.

Con la medida, la gasolina premium se venderá a 341.10 pesos por galón y la regular a 310.50 pesos, ambas manteniendo su costo sin variación.

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Asimismo, el gasoil regular se comercializará a 262.80 pesos por galón y el óptimo a 293.10 pesos, quedando su precio congelado.

En tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) se ofertará a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, ambos sin variación en su costo.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó 1,209.1 millones de pesos en subsidio a los carburantes para seguir contrarrestando el aumento de los derivados del petróleo en el mercado internacional.

Algunos bajan y otros suben

El galón de avtur se venderá a 291.22 pesos por galón, bajando 6.27 pesos, y el kerosene se despachará a 329.70 pesos, reduciendo su costo en 7.00 pesos.

En cambio, el fuel oil número seis se comercializará a 166.26 pesos, subiendo 30 centavos y el fuel oil 1%s se venderá a 195.95 pesos, aumentando 1.99 pesos.