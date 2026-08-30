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Edesur fortalece infraestructura eléctrica en Pedernales con construcción de redes

La empresa indicó que la inversión permitirá fortalecer el sistema y contribuir a impulsar el desarrollo turístico de esa provincia

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    Edesur fortalece infraestructura eléctrica en Pedernales con construcción de redes
    Postes para el tendido eléctrico instalados por la compañía. (CEDIDA POR EDESUR)

    Con una inversión superior a los 281.1 millones de pesos, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó que continúa el proceso de modernización y adecuación de redes eléctricas en Pedernales, que permitirá fortalecer el sistema y contribuir a impulsar el desarrollo turístico de esa provincia.

    • Entre las intervenciones figura el Programa de Recuperación de Polígonos (PRP) que ya inició en Juancho y Los Altagracianos y que contempla una inversión global ascendente a 190.2 millones de pesos.

    Los trabajos, que incluyen también a las comunidades de Los Cayucos y Oviedo, tienen como propósito rehabilitar y expandir redes eléctricas deterioradas e inexistentes, modernizar los sistemas de medición, mejorar la calidad del servicio y optimizar los procesos de facturación.

    Construcción de redes

    Los proyectos contemplan la construcción de 13.96 kilómetros de redes de media tensión y la normalización del servicio a decenas de miles de usuarios, lo que aporta a la sostenibilidad operativa para ofrecer un suministro más seguro, estable y confiable.

    Como parte de esas obras se prevé el izado de 885 postes del tendido eléctrico y la instalación de 116 transformadores de distribución y 809 luminarias LED.

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