Precios del petróleo repuntan ante nuevos ataques en Oriente Medio

El repunte de los precios del petróleo se produjo al margen del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela . ( EFE )

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, con un mercado sacudido por los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y ante la amenaza de Donald Trump de volver a golpear "con fuerza".

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre, en el primer día de negociación de ese contrato, ganó un 2.71% hasta 90.49 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes subió un 2.83% hasta 85.76 dólares el barril.

Con el primer intercambio de ataques desde finales de julio, los operadores "temen que, por un lado, se prolongue la perturbación del suministro que experimentamos actualmente y, por el otro, que lleve a una escalada mucho mayor de las hostilidades", dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Las amenazas que impactan

"Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.

Más temprano el lunes, su contraparte iraní, el presidente Masoud Pezeshkian, aseguró que "continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región". Y dijo que "seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo".

"El mercado constantemente teme que estos ataques con misiles se conviertan en un conflicto mucho más serio", que podría llevar en particular a los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, a intensificar las tensiones en el mar Rojo, dijo Lipow.

El área se ha convertido en una zona estratégica desde que Arabia Saudita comenzó a usarla como una ruta alterna al estrecho de Ormuz para exportar hidrocarburos.