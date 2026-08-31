Usuarios aumentan sus reclamaciones a las EDE

Las elevadas temperaturas que sufre el país están provocando un aumento del consumo eléctrico que, posteriormente, se ve reflejado en la factura de quienes pagan el servicio. Sin embargo, aunque algunos usuarios están conscientes del incremento en el uso de la energía, otros, en su inconformidad, acuden a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), cuyas reclamaciones muestran un ascenso.

Solo durante el pasado julio el país marcó tres históricos de demanda, alcanzando el último de ellos 4,277 megavatios (MW) el pasado 28 de ese mes, de acuerdo con lo comunicado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien señaló que esos incrementos responden, entre otros factores, a las altas temperaturas, el dinamismo de la actividad económica y la mayor electrificación de los hogares y de los sectores productivos.

El aumento de la demanda de energía trae consigo también críticas y quejas por parte de los usuarios de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).

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En junio de este año, el último período disponible, Protecom recibió 6,898 quejas de los clientes de las tres compañías públicas, una cifra que implica un aumento de un 22.4 % en comparación con las 5,711 reclamaciones de ese mismo período del año pasado.

Por distribuidora

Edeeste y Edesur son las dos empresas que mayor cantidad de protestas ante la entidad presentan.

La primera recibió 3,504 reclamaciones en Protecom en junio pasado, mientras que la segunda 2,122, cifras que representan un incremento de un 31.1 % y un 1.3 %, respectivamente, en comparación con las de igual mes de 2025.

Un usuario de Edeeste reportó a Diario Libre que, a pesar de reducir su consumo de electricidad el mes pasado, esto no se ha traducido en el valor de su factura.

De igual forma, las quejas contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte pasaron de 945 en junio del año pasado a 1,272 en ese mismo mes de 2026, un incremento de un 34.6 %, según las estadísticas de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad.