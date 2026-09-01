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poste electricidad Plaza de la Bandera
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Accidente de tránsito afecta poste eléctrico próximo a la Plaza de la Bandera

Edesur busca realizar el reemplazo del poste dañado en el menor tiempo posible, aunque no se han reportado interrupciones en el servicio eléctrico

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    Accidente de tránsito afecta poste eléctrico próximo a la Plaza de la Bandera
    En imágenes divulgadas se observa el poste sobre un camión. (PUBLICADA POR EDESUR)

    La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó este martes que trabaja en la sustitución de un poste del tendido eléctrico que resultó afectado durante un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, en el Distrito Nacional.

    La empresa indicó, a través de su cuenta de X, que realiza las labores con el objetivo de reemplazar la estructura "en el menor tiempo posible".

    "Trabajamos para sustituir en el menor tiempo posible un poste del servicio eléctrico que resultó afectado en medio de un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, en el Distrito Nacional", comunicó Edesur.

    • En imágenes divulgadas por Edesur se observa el poste sobre un camión.  

    Interrupciones 

    La distribuidora no ofreció detalles sobre si el incidente provocó interrupciones en el servicio eléctrico de la zona. 

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