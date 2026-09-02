Las EDE niegan hayan subido la factura eléctrica y dicen montos se deben "a las altas temperaturas"

Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edeeste, Edenorte y Edesur) negaron la noche de este miércoles que haya incrementado la tarifa eléctrica y aseguraron que los montos reflejados en las facturas recientes que reciben los usuarios reflejan un consumo de energía "asociado a las altas temperaturas registradas durante el verano".

Dijeron en una nota de prensa, que este aumento del consumo también puede provocar que algunos usuarios "pasen a un bloque tarifario superior, de acuerdo con la cantidad de energía consumida durante el período de facturación, lo que puede incidir en el monto final de la factura".

"Es importante señalar que los reajustes tarifarios se encuentran suspendidos desde marzo de 2022" EDE “

Ayer martes, el opositor partido Fuerza del Pueblo solicitó a las autoridades energéticas investigar las denuncias de consumidores de que las tarifas eléctricas se han incrementado, pese a los prolongados apagones.

Demanda de electricidad creció un 10.4 %

En el documento indicaron que al 30 de julio de 2026, la demanda máxima de electricidad alcanzó los 4,330.80 megavatios (MW), superando en 407.8 MW el récord de 3,923 MW registrado el 14 de agosto de 2025, lo que, afirman, representa un crecimiento aproximado de 10.4%, registrado durante el mismo período del año pasado, principalmente por el uso más frecuente de equipos de climatización y refrigeración.

"Este incremento en el consumo puede generar una diferencia en el monto final de la factura, aunque la tarifa eléctrica aplicada se mantiene sin variación", acotó.

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Llaman a usuarios a reclamar

Las EDE expresaron que cada inquietud de sus usuarios merece ser escuchada y atendida y por eso llamaron a acudir a ellas a reclamar.

"Los usuarios pueden acercarse con confianza a su empresa distribuidora, donde encontrarán un equipo dispuesto a escucharles, orientarles y acompañarles para encontrar una respuesta y atender sus necesidades", subrayaron las EDE en el documento.

También recomendaron "revisar el consumo reflejado en la factura y adoptar medidas de eficiencia energética que contribuyan a reducir el gasto eléctrico".