Edesur detiene a dos contratistas por presuntas irregularidades

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó sobre la detención de dos integrantes de una brigada contratista de la compañía por presuntas irregularidades en su perjuicio y de un establecimiento comercial.

De acuerdo a un comunicado de Edesur, la detención de los técnicos se produjo en flagrancia, encima de un canasto, en la calle Francisco Prats Ramírez cuando se presentaron a un establecimiento comercial a realizar supuestos cambios de caja de porta contador y cables sin la debida autorización.

La distribuidora no precisó quiénes son los detenidos, para qué compañía contratista trabajaban ni cuáles podrían ser las implicaciones legales del caso.

Llama a denunciar

La empresa exhortó a la población a denunciar a cualquier brigada o técnico que ejerza o intente incurrir en esa práctica de cobro indebido o actuación irregular, llamando al número 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencia.