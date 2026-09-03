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Edesur detiene a dos contratistas por presuntas irregularidades

Presuntamente habrían perjudicado a la distribuidora y a un establecimiento

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    Edesur detiene a dos contratistas por presuntas irregularidades
    Fachada de Edesur (DIARIO LIBRE / ARCHIVO)

    La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó sobre la detención de dos integrantes de una brigada contratista de la compañía por presuntas irregularidades en su perjuicio y de un establecimiento comercial.

    De acuerdo a un comunicado de Edesur, la detención de los técnicos se produjo en flagrancia, encima de un canasto, en la calle Francisco Prats Ramírez cuando se presentaron a un establecimiento comercial a realizar supuestos cambios de caja de porta contador y cables sin la debida autorización.

    • La distribuidora no precisó quiénes son los detenidos, para qué compañía contratista trabajaban ni cuáles podrían ser las implicaciones legales del caso.

    Llama a denunciar

    La empresa exhortó a la población a denunciar a cualquier brigada o técnico que ejerza o intente incurrir en esa práctica de cobro indebido o actuación irregular, llamando al número 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencia.

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