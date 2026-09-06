El programa Cocinas Limpias del Ministerio de Energía y Minas beneficia a 825 familias

Cada hogar recibió una estufa de mesa de cuatro hornillas, un cilindro abastecido con GLP, mangueras y los accesorios necesarios para su conexión e instalación. ( CORTESÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS )

El programa Cocinas Limpias del Ministerio de Energía y Minas (MEM) alcanzó 825 familias beneficiadas en distintas comunidades del país, luego de incorporar otros 100 hogares de la provincia María Trinidad Sánchez.

Cada hogar recibió una estufa de mesa de cuatro hornillas, un cilindro abastecido con GLP, mangueras y los accesorios necesarios para su conexión e instalación.

Además de la entrega de los equipos, el programa incluye orientación a las familias y un seguimiento posterior para conocer las dificultades que puedan presentarse con el uso del GLP y evitar que los beneficiarios regresen a cocinar con leña o carbón.

Según una nota de prensa de la entidad gubernamental, la iniciativa busca sustituir de manera progresiva el uso de leña y carbón para cocinar por gas licuado de petróleo (GLP), principalmente en hogares de comunidades vulnerables donde todavía se utilizan estos métodos.

Salud y dignidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/whatsapp-image-2026-09-06-at-41317-pm-8186fb9c.jpeg Vladimir Ozorio,director de Gestión Social y Comunitaria (CORTESÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)

El director de Gestión Social y Comunitaria, Vladimir Ozorio, destacó que la iniciativa busca mejorar las condiciones en que las familias preparan sus alimentos.

"Con esta entrega estamos llevando salud y dignidad a cada una de estas 100 familias presentes aquí hoy. Quienes recorremos barrios y lugares en condiciones de vulnerabilidad sabemos lo que significa cocinar con leña, el esfuerzo que conlleva encender fogones y el riesgo luego de inhalar humo, lo que a largo plazo produce un deterioro de la salud de todos los que se exponen", expresó Ozorio.

Las familias beneficiadas pertenecen al municipio de Nagua y a comunidades como Los Guayabitos, Los Cuervos, Catalina, Alemania y Los Memisos, así como a localidades de los distritos municipales Arroyo al Medio y Las Gordas.

Para seleccionar a los beneficiarios, la Dirección de Gestión Social y Comunitaria trabaja junto a técnicos de la Dirección de Energía Renovable en levantamientos realizados en comunidades donde todavía se utiliza leña o carbón para la preparación de alimentos.

Durante la actividad, autoridades de María Trinidad Sánchez y representantes comunitarios agradecieron al Ministerio de Energía y Minas la incorporación de estas familias al programa.

Cocinas Limpias

El programa Cocinas Limpias forma parte de las acciones vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, relacionado con el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles.

A través de esta iniciativa, el Ministerio de Energía y Minas promueve el uso del GLP como alternativa a la leña y el carbón en hogares de comunidades vulnerables.

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