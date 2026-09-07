Edeeste recibe equipos para mejorar el servicio eléctrico en Boca Chica, Villa Consuelo y El Brisal

Uno de los transformadores siendo descargado en el puerto. ( CEDIDA POR EDEESTE )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) recibió los primeros tres transformadores de potencia, de un programa de 12 nuevas unidades, que serán incorporados progresivamente a su infraestructura, con una inversión superior a los 515 millones de pesos.

Los tres equipos serán destinados a las subestaciones Boca Chica, Villa Consuelo y El Brisal, lo que permitirá incrementar la capacidad disponible, mejorar la distribución de las cargas y reducir restricciones operativas asociadas al crecimiento sostenido de la demanda.

La instalación del nuevo transformador en Boca Chica permitirá fortalecer la infraestructura que abastece una zona caracterizada por un importante crecimiento residencial, comercial, turístico y logístico, según establece una nota de prensa de la institución.

El aumento de la capacidad de transformación proporcionará mayores márgenes operativos para gestionar la demanda presente y futura, lo que permitirá acompañar el crecimiento previsto de Boca Chica y áreas circundantes.

En Villa Consuelo y El Brisal, los nuevos transformadores permitirán igualmente ampliar la capacidad disponible y proporcionar mayor flexibilidad operativa a la red, especialmente en períodos de máxima demanda.

Edeeste trabaja actualmente en las adecuaciones técnicas y operativas requeridas para la instalación, conexión y puesta en servicio de los tres equipos. De acuerdo con la programación establecida, estas labores se desarrollarán progresivamente durante los meses de septiembre y octubre.

De la planificación a la ejecución

La llegada de los primeros transformadores materializa el programa anunciado por Edeeste para incorporar 12 nuevas unidades destinadas a subestaciones estratégicas de su área de concesión.

La primera etapa comprende nueve transformadores de 50 MVA que serán destinados a las subestaciones Higüey 138 kV, Romana Buena Vista, Villa Consuelo, Boca Chica, El Brisal, La Catalina, Cruz de Isleño y la nueva subestación Higüey 2.

Previo a su embarque hacia la República Dominicana, una comisión de Edeeste realizó las correspondientes pruebas de aceptación en fábrica, inspecciones y verificaciones técnicas, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos establecidos para su integración al sistema eléctrico.

El programa contempla, además, la incorporación de tres transformadores adicionales: dos unidades de 40 MVA y una de 28 MVA, destinados a las subestaciones Higüey 69 kV, Romana Pueblo y Los Mina 69 kV, respectivamente.

Más capacidad

La incorporación progresiva de estos equipos forma parte de una estrategia más amplia de Edeeste orientada a aumentar la capacidad y resiliencia de su infraestructura, lo que permitirá operar con menores niveles de utilización en determinadas zonas.

Las nuevas unidades permitirán, además, mejorar la distribución de las cargas, aumentar la flexibilidad operativa y reducir progresivamente restricciones en puntos estratégicos de la red.

Edeeste continuará desarrollando inversiones y proyectos de expansión, repotenciación y modernización de su infraestructura, con el objetivo de acompañar el crecimiento económico y poblacional de su área de concesión y avanzar hacia un servicio eléctrico más estable, eficiente y confiable.