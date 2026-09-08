Las pérdidas de las EDE siguen escalando y superan el 39 %

A pesar de contar con más empleados y de aumentar las inversiones, las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) no encuentran la fórmula para frenar las pérdidas de energía, acercando ese indicador al 40 %, convirtiéndola en una cifra histórica y con un impacto negativo sobre el presupuesto del Estado dominicano.

Al cierre del primer semestre de este año, las EDE perdieron, en promedio, el 39.1 % de la energía que compraron. Lejos de detener el incremento en el indicador, este sufrió un aumento de 0.8 puntos porcentuales con relación a enero-junio de 2025, debido al empeoramiento de las tres distribuidoras.

Edeeste continúa siendo la principal impulsora del déficit financiero que presentan esas compañías públicas. La empresa cerró los primeros seis meses de 2026 con pérdidas de 55.9 %, mostrando un alza de 0.5 puntos porcentuales con relación a ese mismo período del año anterior y traduciéndose en que de cada 100 pesos en energía que esa distribuidora compró, perdió 56 pesos.

Los datos están contenidos en el más reciente informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales, que elabora el Ministerio de Energía y Minas, el cual recoge que Edesur figura como la segunda en pérdidas, con un 32.2 %, equivalente a un incremento interanual de 0.4 puntos porcentuales.

Edenorte, aunque es la que presenta un menor nivel de pérdidas, con un 26 %, fue la que peor desempeño mostró. Ese indicador aumentó 0.8 puntos porcentuales entre enero y junio de 2025 e igual período de este año.

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La incapacidad de las empresas distribuidoras de electricidad para frenar las pérdidas de energía provocó que en los primeros seis meses de 2026 se destinaran 68,744 millones de pesos en el subsidio eléctrico, un monto que implica un incremento de 18,901.3 millones con relación a lo destinado en el primer semestre del año pasado, equivalente a un 37.9 % más.

Más empleados

Pero, no solo las pérdidas de energía aumentaron en el primer semestre del año en curso, la cantidad de empleados de las tres EDE registró un incremento de un 3 %. Las empresas nombraron 223 nuevos trabajadores entre enero y junio de 2025 e igual fecha de este año.

Edesur fue la que más incrementó su nómina. Esa distribuidora pasó de 2,563 colaboradores a 2,711 en el citado período, equivalente a 148 empleados adicionales, según establece el documento del ministerio.

En tanto, Edeeste adicionó 69 trabajadores, llevando su empleomanía hasta las 2,152 personas. En cambio, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte fue la que menor aumento registró en el primer semestre de este año, añadiendo solo seis empleados, aunque es la que mayor cantidad de personas en su nómina registra, con 2,864.

Inversiones

El escenario del aumento de las pérdidas se produce en un momento donde las inversiones de las EDE registran un incremento interanual.

En el primer semestre de este año las distribuidoras destinaron para gasto de capital 115.6 millones de dólares, un monto 25.6 % más alto que los 92 millones invertidos en ese mismo período de 2025.

Edenorte registró inversiones por 50.4 millones de dólares, un aumento de un 69.1 % con relación a enero-junio del año pasado. En tanto, las de Edesur se incrementaron un 11 %, alcanzando los 35.2 millones de dólares.

Sin embargo, en Edeeste, que es la empresa con mayor indicador de pérdida de energía, el gasto de capital se redujo un 2 %, al pasar de los 30.6 millones de dólares entre enero y junio de 2025 a 30 millones en similar período de este año.