El aumento de los precios internacionales del petróleo por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán preocupa a los empresarios dominicanos por sus efectos sobre las finanzas públicas y el impacto directo sobre los costos asociados.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, atribuyó el repunte a la intensificación del conflicto con Irán y advirtió que la presión no se limita al crudo, sino que también alcanza a sus derivados.

"Lo que nos está afectando más son los precios de los combustibles, que están más caros que el petróleo, como parte del conflicto", puntualizó a la prensa al asistir este miércoles al HUB Cámara Santo Domingo 2026.

Marranzini señaló que este escenario tiene repercusiones sobre las finanzas públicas debido a los recursos destinados a contener los efectos del aumento del petróleo en la venta de combustibles en el mercado local.

Consideró que el plan anticrisis anunciado por el Gobierno funciona como un amortiguador ante esas presiones.

Agregó que las autoridades enfrentan el reto de focalizar mejor los subsidios y priorizar el gasto público para mantener el déficit bajo control. No obstante, valoró positivamente las medidas adoptadas hasta el momento. "El manejo de la política fiscal hasta ahora ha sido muy eficaz", valoró.

Presión sobre los costos

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, indicó que el incremento de los combustibles impacta especialmente a las empresas que mantienen flotillas para distribuir sus productos en el territorio nacional.

"A nosotros nos impactan también de igual modo los combustibles, sobre todo a aquellos que tenemos flotas de distribución para llegar a los diferentes mercados a nivel nacional", declaró.

Brache expresó sorpresa por la rapidez con la que el petróleo volvió a aproximarse a los 100 dólares durante la última semana, tras haberse situado alrededor de los 80 dólares y llegar a bajar hasta los 75 dólares por barril.

Ante este escenario, recomendó fortalecer las medidas de ahorro y eficiencia en el consumo de combustibles. También planteó que las empresas evalúen la transformación gradual de sus flotillas hacia vehículos eléctricos.

"Hay que buscar otra alternativa que no sea solamente combustible; hay que buscar otras opciones, y esas opciones están en los vehículos eléctricos", sostuvo el presidente de la AIRD al ser abordado en el evento.

El Petróleo Intermedio de Texas (WTI), de referencia para el mercado dominicano, inició la jornada este miércoles en torno a los 96.41 dólares por barril, registrando un incremento cercano al 3.6 % respecto a la jornada anterior, debido a la escalada de las tensiones en Oriente Medio.