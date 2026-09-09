La medida del Gobierno para congelar los precios de los combustibles llega a su fin este viernes

Conductores llenan los tanques de sus vehículos en una estación de combustible. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los precios de los combustibles podrían dejar de congelarse este viernes 11 de septiembre. Así como lo lees, en menos de 48 horas concluye el periodo de 90 días implementado por el Gobierno para mantener estables las tarifas de los principales carburantes ante el impacto de la guerra en Medio Oriente en República Dominicana.

El Gobierno anunció la medida el 19 de junio, como parte del Plan Anticrisis para proteger a la población frente a la crisis global. No obstante, esta solo se aplicaría siempre y cuando el valor del petróleo no superara los 95 dólares por barril.

Con la iniciativa llegaron a quedar congelados los precios de combustibles esenciales como la gasolina premium, regular, el gasoil regular, el óptimo y el GLP, aunque en algunos momentos registraron ligeras variaciones.

Sin embargo, al tomar como referencia los precios fijados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para la semana del 13 al 20 de junio, cuando comenzó a implementarse la medida, y los más recientes, correspondientes a la semana del 5 al 11 de septiembre, los costos de cuatro de estos cinco carburantes terminaron exactamente en el mismo nivel en el que comenzaron.

Al inicio del plan, el precio de la gasolina premium era de 341.10 pesos por galón, pero llegó a bajar tres pesos en julio, hasta colocarse en 338.10, antes de volver a 341.10 en agosto.

La gasolina regular tuvo la mayor reducción. Pasó de 310.50 a 302.50 por galón, para una disminución temporal de ocho pesos. Sin embargo, durante agosto recuperó gradualmente ese monto y cerró el período nuevamente en 310.50.

El comportamiento del gasoil regular fue similar. Bajó de 262.80 a 254.80, una reducción de ocho pesos, pero posteriormente retornó al precio de referencia de junio.

En el caso del gasoil óptimo, el descenso máximo fue de tres pesos, al pasar de 293.10 a 290.10. Al cierre del período, volvió a su precio original.

El GLP fue la excepción. Comenzó el período en 137.20 por galón, bajó dos pesos en julio y permaneció en 135.20 hasta la última semana de vigencia de la medida, por lo que termina dos pesos por debajo del precio de referencia de junio.

Ahora, ¿qué sigue?

Desde el Ministerio de Industria y Comercio aún no se ha informado si el Gobierno extenderá la congelación de los precios de los principales combustibles por otros 90 días, en momentos en que el valor del petróleo ronda casi los 100 dólares por la escalada hostil entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la institución, el Gobierno ha destinado más de 30 mil millones pesos en subsidio a los combustibles durante este 2026.