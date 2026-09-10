La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) anunció este jueves que el próximo 25 de septiembre desconectará los verifones en las 780 estaciones afiliadas a la organización, como parte de su reclamo por los costos asociados al uso de los sistemas electrónicos de pago, que considera excesivos.

De acuerdo con una nota de prensa, el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, afirmó que para los detallistas resulta insostenible destinar, según sus cálculos, el 27 % de sus beneficios brutos al pago de estos servicios.

"Dentro de 34 países somos los que pagamos más caro por el uso del verifón y eso no se lo aceptaremos a nadie", manifestó Pérez.

El dirigente empresarial explicó que la decisión de suspender el servicio fue consensuada entre las diferentes regionales de Anadegas y aseguró que existe un respaldo mayoritario entre las estaciones afiliadas.

"Estamos preparados y unidos. El respaldo a la desconexión es masivo en nuestras 780 estaciones", sostuvo.

Reuniones antes de la desconexión

Según la información suministrada, durante los días previos al 25 de septiembre, Anadegas realizará reuniones y movilizaciones en sus diferentes regionales para informar a los propietarios de estaciones y coordinar las acciones previstas.

Pérez indicó que los directivos nacionales y regionales se mantendrán reunidos hasta la fecha anunciada para la desconexión.

El presidente de Anadegas reconoció las gestiones realizadas por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes y el director ejecutivo de Pro Consumidor para procurar una salida al conflicto, aunque consideró que esos esfuerzos no han recibido una respuesta suficiente de las partes involucradas.

También señaló que la Federación Nacional de Comerciantes ha expresado su respaldo al reclamo de los detallistas de combustibles. Agregó que el dirigente empresarial Iván García estuvo presente en la reunión en la que se adoptó la decisión de desconectar los equipos.

Mantienen disposición al diálogo

Pérez llamó a otros sectores comerciales, entre ellos ferreterías, repuestos, tiendas de electrodomésticos y pequeños supermercados, a prestar atención a los costos relacionados con los sistemas electrónicos de pago, al considerar que enfrentan situaciones similares.

"Todos tienen un verifón abusador que se queda con el dinero trabajado a sudor", expresó.

Pese al anuncio de desconexión, Anadegas aseguró que mantiene abierta su disposición al diálogo y espera alcanzar una solución que establezca condiciones que considere justas para los detallistas de combustibles frente a los costos derivados de los pagos electrónicos.