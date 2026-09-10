Petróleo supera los US$100 y aumenta presión económica sobre RD

Con un consumo dominicano estimado en 144,000 barriles de petróleo diarios, cada dólar adicional representa una exposición de 4.4 millones de dólares mensuales o 52.6 millones anuales. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril, mientras se alejan las perspectivas de un acuerdo que normalice la navegación por el estrecho de Ormuz. La escalada encarece la factura energética de la República Dominicana y aumenta la presión sobre los subsidios, la inflación y el sector eléctrico.

El Brent cerró este jueves en 107.63 dólares, después de subir más de un 6 %, y el West Texas Intermediate alcanzó 102.48 dólares. Son sus mayores niveles desde mayo.

Con un consumo dominicano estimado en 144,000 barriles diarios, cada dólar adicional representa una exposición de 4.4 millones de dólares mensuales o 52.6 millones anuales. Un aumento de diez dólares podría agregar 525.6 millones de dólares a la cuenta anual.

El impacto sobre el presupuesto

El presupuesto de 2026 utilizó como referencia un petróleo cercano a 65 dólares. La diferencia respecto al Brent actual alcanza 42.63 dólares, un 65.6 %. Si se mantuviera durante doce meses y se trasladara proporcionalmente al consumo, supondría una exposición adicional de 2,240 millones de dólares, equivalentes a cerca de 131,000 millones de pesos.

El impacto fiscal ya es visible. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que el Gobierno destinó 1,294.5 millones de pesos para congelar los combustibles durante la semana del 5 al 11 de septiembre. El gasto acumulado en subsidios durante 2026 supera los 30,000 millones de pesos.

La ayuda oficial alcanzó 101.91 pesos por galón en el gasoil óptimo, 94.31 en el regular, 42.68 en la gasolina regular, 24.12 en la prémium y 20.31 en el GLP.

El tránsito por Ormuz cayó el miércoles a solo siete embarcaciones y ningún buque de gas natural licuado cruzó la vía. Mientras persistan los ataques, el Brent podría mantenerse sobre los 100 dólares y aproximarse a 115 o 120, prolongando la presión sobre las cuentas nacionales y los precios internos.