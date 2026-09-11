Los precios del petróleo bajan con la perspectiva de una reunión sobre Ormuz

Precios del petróleo a la baja con la perspectiva de una reunión sobre el estrecho de Ormuz. ( AFP )

Los precios del petróleo terminaron a la baja el viernes ya que la perspectiva de conversaciones entre Irán y sus vecinos del Golfo sobre el estrecho de Ormuz calmó ligeramente el mercado luego de la escalada de días anteriores.

El precio del barril Brent del mar del norte, para entrega en noviembre, disminuyó un 2.81% a 104.61 dólares. La semana pasada había aumentado un 8.65%.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en octubre, retrocedió el viernes un 2.37% hasta 100.05 dólares.

Teherán mantendrá el lunes conversaciones para "favorecer una mejor comprensión entre los países de la región y contribuir a reforzar la seguridad regional común", aseguró el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, que precisó que "Irak y otros países ribereños del Golfo" participarán en ellas.

Conversaciones en Ormuz

El Financial Times, que había revelado la información más temprano, asegura que los funcionarios deben reunirse para "obtener la adhesión a un acuerdo destinado a gestionar temporalmente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz".

Este paso estratégico se ha convertido en uno de los nudos de la guerra entre Washington y Teherán.

La interrupción de gran parte del tránsito en la zona provocó el aumento de los precios de los combustibles desde el inicio del conflicto.

El mercado se mostró también el viernes algo más tranquilo por la perspectiva de un descenso del consumo.

La(AIE) prevé unade petróleo.

El mercado sigue, no obstante, bajo tensión debido a los acontecimientos en torno a otro cuello de botella: los hutíes proiraníes que se apoderaron de toda la costa yemení sobre el mar Rojo y de las islas del estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima crucial que conecta Asia y Europa.