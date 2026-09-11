¿Por qué puede subir tu factura eléctrica aunque uses los mismos aparatos?

La distribuidora explica que pequeños aumentos en el consumo pueden colocar al cliente en otro rango de precios. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El calor puede hacer que algunos electrodomésticos consuman más energía, aunque se utilicen durante las mismas horas, lo que puede elevar el consumo eléctrico y llevar al cliente a un rango tarifario más costoso, explicó Edesur Dominicana.

La distribuidora señaló que este es uno de los factores que pueden provocar aumentos significativos en la facturación, incluso de hasta el doble de lo registrado con anterioridad, dependiendo del nivel de consumo alcanzado.

Darlenis Segura, gerente de Facturación de Edesur, explicó que las altas temperaturas obligan a algunos equipos a trabajar más para ofrecer el mismo rendimiento, aun cuando el usuario no haya aumentado las horas durante las cuales los mantiene encendidos.

Como ejemplo, mencionó el aire acondicionado. Indicó que para aclimatar un espacio a 23 grados Celsius, el equipo requiere un mayor esfuerzo y consume más energía durante el verano que en invierno.

Ese consumo adicional puede provocar que el cliente pase a una escala de precio superior y, como consecuencia, aumente el monto de su factura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-95445-am-19b96b8a.jpeg Darlenis Segura, gerente de Facturación de Edesur (FOTO CEDIDA POR EL EDESUR)

Segura explicó que el esquema tarifario, establecido por la Superintendencia de Electricidad para las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), contempla distintos precios según el rango de consumo.

Precisó que entre 0 y 200 kWh la tarifa de la energía es de 6.05 pesos; de 201 a 300 kWh, de 8.59 pesos; y de 301 a 700 kWh, de 12.89 pesos. Cuando el consumo eléctrico supera los 701 kWh, todos los kWh son calculados a 13.09 pesos.

"Entonces, uno, dos kilovatios pueden hacer que pase a una escala diferente y eso directamente se traduce en un costo mayor", indicó Segura, durante una intervención en el programa Despierta con CDN.

De esta manera, un incremento en el consumo provocado por el mayor esfuerzo de los equipos ante las altas temperaturas puede colocar al cliente en un rango tarifario diferente y reflejarse en una factura más elevada.

Para ayudar a los usuarios a vigilar su consumo, Segura destacó el servicio de teleconsumo, una herramienta que permite a los clientes visualizar su comportamiento en el uso de la energía, controlar sus hábitos y evitar excederse.

Altas temperaturas también pueden generar sobrecargas

Rosa Cuevas, encargada de Servicio al Cliente de Edesur, explicó que el aumento de la demanda energética durante las altas temperaturas también puede provocar sobrecargas en la red.

Indicó que la mayoría de las interrupciones eléctricas se producen por mantenimientos correctivos derivados de esas sobrecargas o por conexiones ilegales.

Cuevas señaló que cuando una cantidad importante de personas se conecta ilegalmente, ese consumo no está contemplado dentro de las estadísticas y parámetros de la distribuidora, lo que sobrecarga la red y dificulta brindar un servicio de calidad.

Ambas ejecutivas exhortaron a la ciudadanía a denunciar el fraude eléctrico y cualquier caso en que brigadistas o empleados soliciten dinero, debido a que esas prácticas no están permitidas por la empresa y deben ser reportadas.

Edesur recordó que los clientes pueden presentar reclamos o inquietudes en las oficinas comerciales, puntos de pago, mediante el correo electrónico servicioalcliente@edesur.com.do, a través del chatbot o del Call Center, en el número 809-683-9393.