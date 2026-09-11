Gobierno decide congelar precios de las gasolinas, el gasoil y el GLP

Para sostener los precios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que destinará RD$1,631.5 millones en subsidios, RD$337 millones más que los RD$1,294.5 millones utilizados durante la semana que concluye este viernes. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Gobierno mantendrá sin variación los precios de las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural durante la semana del 12 al 18 de septiembre, pese a que ya se cumplió el período de 90 días de congelamiento anunciado el pasado 13 de junio.

Para sostener los precios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que destinará RD$1,631.5 millones en subsidios, RD$337 millones más que los RD$1,294.5 millones utilizados durante la semana que concluye este viernes.

El incremento equivale a cerca de un 26 % en apenas una semana y coincide con una nueva escalada de los precios internacionales del petróleo y sus derivados por las interrupciones del suministro asociadas al conflicto en Medio Oriente.

El subsidio más elevado será para el gasoil óptimo, con RD$117.28 por galón. El Gobierno aportará además RD$108.93 por cada galón de gasoil regular, RD$55.21 por la gasolina regular, RD$36.68 por la premium y RD$26.90 por el GLP.

Hace una semana, el apoyo máximo era de RD$101.91 por galón, también destinado al gasoil óptimo.

Con la nueva asignación, el MICM asegura que el monto destinado a subsidios de combustibles durante 2026 supera los RD$32,000 millones.

El período de 90 días anunciado por el Gobierno comenzó el 13 de junio y llegó hasta este 11 de septiembre. Sin anunciar formalmente un nuevo plazo de congelamiento, las autoridades decidieron conservar los mismos precios por lo menos hasta el próximo día 18.

La gasolina premium continuará a RD$341.10 por galón y la regular a RD$310.50. El gasoil óptimo permanecerá en RD$293.10 y el regular en RD$262.80.

Aumentos en derivados

El GLP seguirá comercializándose a RD$135.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico. Son los seis combustibles que el Gobierno considera de mayor impacto en el consumo de hogares y transporte.

El congelamiento no abarcará todos los derivados.

El avtur aumentará RD$14.47 y se venderá a RD$317.97 por galón, mientras el kerosene tendrá el mayor incremento de la semana, RD$15.80, para situarse en RD$359.00.

El fuel oil #6 subirá RD$5.12, hasta RD$172.85, y el fuel oil 1 %S aumentará RD$5.98 para alcanzar los RD$203.39 por galón.

La decisión ocurre durante una semana de fuerte presión sobre el mercado energético internacional.

Presión en precios internacionales

El petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) volvió a superar los US$100 por barril, mientras el Brent se negociaba este viernes por encima de US$105. Ambos acumulan una ganancia semanal superior al 9 %, impulsada por el temor a nuevas interrupciones del suministro en Medio Oriente.

A esa presión se añade el precio del diésel en Estados Unidos, que superó por primera vez los US$6 por galón. El promedio nacional rondaba este viernes los US$6.06, frente a aproximadamente US$3.71 un año antes.

Las tensiones se han intensificado por los ataques contra rutas de transporte de petróleo próximas al estrecho de Ormuz y el mar Rojo. Ormuz transportaba antes del actual conflicto alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado consumidos diariamente en el mundo.

La semana pasada, cuando el Gobierno destinó RD$1,294.5 millones para mantener congelados los principales combustibles, el subsidio a la gasolina regular era de RD$42.68 por galón y el del gasoil regular de RD$94.31. Ahora esos aportes suben a RD$55.21 y RD$108.93, respectivamente.

Para calcular los precios de la próxima semana, el MICM utilizó una tasa de cambio promedio de RD$59.13 por dólar, de acuerdo con las publicaciones del Banco Central.