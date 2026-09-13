Funcionarios recorren el proyecto Manzanillo Gas & Power y destacan el avance de su construcción

Equipos y personas trabajan en la construcción Manzanillo Gas & Power. ( REMITIDA POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó los avances del proyecto Manzanillo Gas & Power, que registra actualmente un 66.9 % de ejecución y tiene prevista su entrada en operación para el 2028, con una capacidad total de 840 megavatios que serán incorporados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Durante una visita junto a miembros del Gabinete Eléctrico a las instalaciones del proyecto, ubicado en Montecristi, Santos resaltó la importancia de esta infraestructura para responder al crecimiento sostenido de la demanda energética y fortalecer la estabilidad y confiabilidad del SENI.

Manzanillo Gas & Power esta compuesto por dos bloques de ciclo combinado de 420 megavatios cada uno y, una vez entre en operación, representará cerca del 15 % de la capacidad instalada del país.

Durante la visita, Mónika Infante, gerente general del proyecto, explicó a los miembros del Gabinete Eléctrico cómo avanza cada una de las etapas de la obra y los hitos que han alcanzado a la fecha.

Infante especificó que la empresa ya completó la línea de transmisión, tiene avanzado en un 68 % en la instalación del bloque de potencia uno; cerca del 64.5 % en el bloque dos, entre otras acciones que evidencian el desarrollo acelerado de la estructura.

Infante acotó que la obra, que se levanta con una inversión que supera los 1.7 billones de dólares, no ha sido impactada por los conflictos internacionales, por lo que el proyecto marcha conforme al cronograma. Del mismo modo, resaltó que la empresa ha recibido todo el apoyo del Ministerio de Energía y Minas.

Explicó que, paralelamente, está previsto que el buque que será convertido en la FSRU (unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural) entre al astillero en noviembre de este año. En el frente marítimo, dijo que se ha hincado más del 40 % de los pilotes, un avance fundamental para habilitar las instalaciones que conectarán el proyecto con el sistema de suministro de gas.

Visita a Energía 2000

Luego de la visita de las instalaciones, el ministro y los miembros de la comitiva, entre ellos el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras, y el vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, Alfonso Rodríguez, se trasladaron al proyecto Energía 2000.

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En esa central, Santos destacó que actualmente opera en ciclo simple con una capacidad de 290 megavatios y que el próximo 28 de septiembre completará su conversión a ciclo combinado, con lo que elevará su capacidad a 414 megavatios.

"Esto representará un incremento de 124 megavatios en su aporte al sistema eléctrico nacional", declaró

En el recorrido participaron, además, Luis Mejía, presidente de Manzanillo Gas & Power; Arturo Santana, presidente de Energía 2000, los socios Luis Taveras y Guillermo Estrella; Felipe Vicini y Angie Bergés, del Grupo Inicia; José Miguel González y Borja González, del Grupo CCN Energía de Las Américas (Enerla); René Grullón, del Grupo Popular; Gustavo García y Lina García, de Itabo, entre otros representantes de diferentes entidades ligadas al proyecto y el sector eléctrico.