El petróleo sube ante las tensiones persistentes en Oriente Medio

Una mujer iraní camina junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab de Teherán,14 de septiembre de 2026. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán informó que se pospuso una reunión prevista en Omán sobre el estrecho de Ormuz. ( EFE/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS )

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, después del cierre temporal de un oleoducto clave en Arabia Saudita tras unos ataques con drones y de nuevos dichos del presidente de Estados Unidos sobre la guerra en Irán.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, superó los 109 dólares durante la jornada, pero se cotizó al final en 105.68 dólares (+1.02%).

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, ganó un 1.34% hasta 101.39 dólares.

Otro impacto en Ormuz provoca nuevas alzas

Las autoridades sauditas anunciaron el viernes el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste, una vía de exportación de crudo crucial para sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz, tras unos presuntos ataques con drones desde Irak.

"El oleoducto saudita puede transportar alrededor de 7 millones de barriles por día desde el este de Arabia Saudita hasta Yanbu, en el mar Rojo, y constituye por tanto la ruta de desvío más importante del estrecho de Ormuz", explica Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Esta ruta "ha desempeñado un papel esencial en la atenuación de la grave alteración del suministro de petróleo provocada por la guerra en Irán, por lo que su cierre es una preocupación mayor", añade David Morrison, de la firma de corretaje Trade Nation.

Otro de los factores que influyó en el incremento de los precios del petróleo fue el pedido de Arabia Saudita de aplazar una reunión con Irán este lunes en Omán con los países del Golfo, según la diplomacia iraní.

En la cita debía discutirse el futuro del estrecho de Ormuz.

Los precios moderaron, no obstante, su avance durante la sesión tras varias declaraciones del presidente estadounidense en su red Truth Social.

Donald Trump señaló que Irán deseaba "cerrar un acuerdo rápida y desesperadamente".

"Eso pareció calmar un poco la situación en el mercado", comenta a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Trump también afirmó que Ucrania y Rusia se habían comprometido a no atentar más contra sus infraestructuras energéticas, un día después de haber arremetido contra Kiev por sus ataques contra refinerías de petróleo rusas.

"El aumento del precio del diésel en el mundo está causado principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, y no por Irán", añadió, pese a que el conflicto en Oriente Medio también se traduce en una subida de los precios en las gasolineras.