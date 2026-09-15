Conozca los nuevos horarios de las EDE para facilitar respuesta a quejas por facturas eléctricas

Tarifa eléctrica de una distribuidora. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Las empresas distribuidoras de electricidad ampliarán sus catálogos de servicios y extenderán los horarios de labores desde el 16 de septiembre al 16 de octubre de 2026 para proporcionar mayores facilidades, reforzar los mecanismos de atención y respuestas a sus clientes

A partir de estas medidas, los centros de servicio al cliente de Edesur, Edenorte y Edeeste laborarán de lunes a domingo en horario extendido de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, durante el referido período.

Según un comunicado, la jornada Conoce tu factura comprenderá el desarrollo de una campaña educativa con el objetivo de que el usuario conozca el cálculo de su factura, su consumo y cuente con herramientas para hacer un uso más consciente de la energía.

Las oficinas comerciales incorporarán un primer contacto de orientación, mediante el cual los clientes podrán recibir explicaciones personalizadas sobre su factura o cuando manifiesten inquietudes relacionadas con el consumo.

Atención al cliente

Este servicio busca que el usuario pueda conocer mejor los elementos que inciden en el valor final de su factura, su comportamiento y la escala tarifaria aplicable, utilizando un lenguaje sencillo y cercano.

Los usuarios que consideren que existe una situación que debe ser revisada podrán presentar su reclamación a través de los canales establecidos, conforme a los procedimientos vigentes.

La iniciativa procura que cada cliente tenga acceso a la información que le permita comprender mejor su caso y recibir atención oportuna. Asimismo, se continuará promoviendo el uso de los canales de atención remota, como una alternativa para quienes necesiten información o asistencia sin tener que desplazarse hasta una oficina comercial.

En ese sentido, las EDE reiteraron su disposición de continuar mejorando sus canales de atención, ampliando las oportunidades de orientación y promoviendo una cultura de consumo responsable, poniendo a disposición de los usuarios herramientas que les permitan conocer mejor su comportamiento energético.